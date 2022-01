Mitos y verdades de “alimentos que adelgazan”

"Me han preguntado muchísimo por el vinagre de manzana y puedo decir que sí es saludable pero no hay nada milagroso con ello". Frank Suarez, especialista en Obesidad y Metabolismo. Foto: GettyImages

Seguro has escuchado del agua con limón, vinagre de manzana o semillas de chía como el “método milagro” para deshacerte de esos kilos de más, y aunque todos estos alimentos tienen propiedades beneficiosas para el organismo, en su gran mayoría no sirven para quemar la grasa, ni aun cuando los consumas en ayunas. Diferentes profesionales nos explican de qué manera puedes sacarles provecho si tu objetivo es bajar de peso.

Agua tibia con limón

“Es totalmente falso y sin sentido. La parte buena es que para todas esas personas que les cuesta consumir agua, están forzándose a tomar un vaso de agua que les viene muy bien y si además le agregamos un poco de limón, estamos añadiendo vitamina C que nuestro cuerpo no fabrica ni la almacena.

La otra parte es la de que quema las grasas. Ningún alimento lo hace. Lo que realmente lo hace es cuando nuestro metabolismo las utiliza como recurso energético. Eso lo podemos conseguir con un déficit calórico. Es decir, comiendo menos calorías de las que nuestro cuerpo quema o las podemos consumir con el tipo de dieta cetogénica, que utiliza las grasas como combustible. Pero el limón no va a hacer ninguna de estas dos funciones: ni elimina los hidratos de carbono y tampoco fuerza a nuestro organismo a utilizar las grasas que tiene de reserva.

El origen de este mito podría ser por la publicidad que ofrece productos de limpieza a los que se añade limón como un perfecto desengrasante. Y pensamos que, si el limón elimina la grasa en un plato, deberá hacerlo igual con la grasa del cuerpo.

Lo que realmente sucede si nosotros ingerimos zumo de limón con agua en las mañanas es que estamos llenando un poquito el estómago antes del desayuno, lo que quiere decir que nos vamos a sentir más saciados con un importe calórico bajo y eso sí nos puede ayudar a producir un déficit de calorías cuando hacemos ese cambio en nuestra alimentación”, explica Mónica Acha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos.

Vinagre de manzana

“Me han preguntado muchísimo por el vinagre de manzana y puedo decir que sí es saludable pero no hay nada milagroso con ello. Hay cierta verdad en que puede ayudar a adelgazar, pero es necesario conocer cómo trabaja su metabolismo, o no habrá vinagre que lo salve.

Cuando usted come los alimentos estos entran al estómago, que toma un tiempo de vaciado para luego pasarlos al intestino. Si el estómago suelta rápidamente lo que tiene, sube la glucosa, pero si el estómago lo retuviera más tiempo y lo soltara lentamente, lograría que subiera muy poquito. La glucosa a su vez es la que obliga al páncreas a producir insulina, y estas dos son las que se convierten en grasa.

Si lo que quiere es adelgazar, necesita que la comida no salga tan rápido del estómago y lo que hace el vinagre de manzana y otros vinagres es que retrasan el vaciado del estómago y esa es toda la magia que tiene”, advierte Frank Suarez, especialista en Obesidad y Metabolismo.

Semillas de chía y lino

Son excelente fuente de fibra, pero su función principal no está en propiciar la pérdida de peso, sino en mejorar el tránsito intestinal. Su consumo, que suele hacerse luego de que son dejadas en agua la noche anterior, proporciona una sensación de saciedad, por lo que se come menos. También cuando se acude a la trituración y se les saca el aceite, este ayuda a bajar el colesterol malo, subir el bueno y disminuir los triglicéridos, pero no queman grasas en sí mismas.

El café y el té verde

Los dos tienen un efecto termogénico que acelera el funcionamiento del metabolismo, pero esto es insignificante y no contribuye a moldear nuestra silueta en poco tiempo. Desafortunadamente no existe ningún alimento con la propiedad de adelgazar, pero tampoco existen los que nos hacen engordar. Lo que mejor podemos hacer es mantener una dieta equilibrada, acompañada de la práctica de ejercicio físico de forma habitual.

