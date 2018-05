Mujeres NoMo: las que no quieren ser mamás

Redacción Cromos

Si te identificas con esta nueva tendencia, no tengas miedo de exteriorizarlo, estás en todo tu derecho.

La nueva generación de mujeres que responde al llamado “No Mothers” (algo así como: no queremos ser mamás) se caracteriza porque sus ganas de engendrar o de formar una familia son mínimas. Lo más importante para ellas radica en el éxito profesional y en generar ingresos para darse gusto en lo que quieran.

Estudios recientes revelan que en Colombia “entre 2005 y 2010, aumentó en un 5% el número de mujeres con educación en el país”: a mayor número nivel educativo, menor el número de hijos que desean tener, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud.

¿Por qué se da este fenómeno?

En la actualidad, las mujeres se han dado a la tarea de analizar cómo serían sus vidas si tuvieran un hijo, identificando que la independencia, los horarios laborales, la dificultad de encontrar una pareja, los problemas para concebir y su poca afinidad con los niños son puntos clave para determinar esta decisión de vida, que aún por estos días es tildada como una ofensa contra los patrones dictados por la sociedad.

“Solteronas”, “Inhumanas” e “Irrespetuosas con su género” son algunos de los calificativos que les han dado a estas mujeres. Ellas se han mantenido firmes en su discurso: ser mujer no significa ser mamá, en la maternidad no está la total realización.

Un libro de la autora Jody Day se ha convertido en la mejor defensa para quienes decidieron no agrandar la familia. En él, la escritora describe las necesidades que tienen las mujeres que hacen parte de esta nueva tendencia, explica la transformación que se le ha dado al rol de “mamá”, y sustenta que nadie debería renunciar a sus sueños y aspiraciones para cumplir obligaciones que no les corresponden.

El deseo de no tener hijos no es una novedad en la modernidad, esta ideología ha motivado a crear organizaciones como The National Organization for Non-Parents, para defender el uso de la píldora anticonceptiva y los derechos de la mujer, encaminados a la libertad de decidir no procrear.

Foto: Istock.