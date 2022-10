Mujeres: ¿Qué tan normal es sentir dolor vaginal después del sexo?

El dolor en la vagina después de tener relaciones sexuales no debe ser algo normalizado, por más tabú que siga siendo en nuestra sociedad, es completamente normal sentir cierta molestia después del sexo, minutos, horas o incluso días después, sin embargo, es algo digno de prestar atención.

Frente a este tema es muy importante explorar tu propio cuerpo, ya que muchas patologías sexuales surgen por falta de información sobre cómo funciona nuestra anatomía. Tal vez sepamos cuándo nuestra cara necesita una capa extra de hidratante, pero ¿qué pasa con las necesidades de tu vagina? Tal es el desconocimiento que muchas ignoran el poder del punto G.

El dolor vaginal no puede normalizarse. Hay que prestar atención a estos síntomas. Foto: Getty Images/iStockphoto - Doucefleur

La opinión de los expertos

El psicológo Arturo Dobado dice que “abordar una relación sexual sin ser consciente de si tu cuerpo está preparado anatómicamente para ello es un error. Hay muchas personas que desconocen los contornos de su cuerpo y su sexualidad, no saben qué les gusta, no se han explorado, creen que han de tener sexo porque es lo que deben hacer, pero no tienen ni idea, por ejemplo, de qué tipo de lubricación traen ‘de serie’, cómo cuidar su vagina, o cuándo se encuentran lo suficientemente estimuladas como para asumir una penetración”.

Bárbara Fernández del Bas, ginecóloga especialista en longevidad femenina y ginecología regenerativa, explica que, en las disfunciones sexuales por dolor, “hay veces que ponemos el foco en lo psicológico-sexológico, pero antes hemos de ver si existe algún problema físico. En este sentido, existe una vertiente orgánica y funcional en la que los ginecólogos juegan un papel fundamental, y otra, psicológica y/o sexológica, donde lo hacen los psicólogos y/o sexólogos”.

La experta también menciona que estas problemáticas están divididas en dos tipos, las que generan dolor durante el acto sexual y las que se dan posterior al sexo.

¿Qué es el vaginismo?

Aquí llega un tema muy importante y es el vaginismo, que es la imposibilidad de penetrar la vagina, ya sea durante la relación sexual o incluso en una exploración ginecológica o con un tampón, “Se debe a una contractura involuntaria de la musculatura vaginal”, dice Fernández del Bas.

También agrega: “Generalmente, el vaginismo puede ser primario, si la paciente nunca ha tenido relaciones sexuales, o secundario, si la paciente ya había tenido anteriormente relaciones sexuales sin dolor. A veces, a estas pacientes les tenemos que pedir que se tomen un relajante antes de venir a consulta, o les proponemos algún ejercicio de relajación para poderles explorar adecuadamente. Otras veces, indagando en su historia, vemos que han sufrido una violación o han tenido una mala experiencia. Lo que necesitan entonces es un tratamiento psicológico, o uno sexológico guiado antes de poder proceder a explorarlas”.

La doctora menciona hay jóvenes a las que se les diagnostica vaginismo sin hacer algún tipo de exploración, “malformación como la brida himeneal (una especie de telilla que atraviesa el himen) que les impide tener relaciones sexuales, pero también incluso ponerse un tampón”.

Por otro lado, hay algunas pacientes que presentan incomodidad en las relaciones cuando se da la fricción o el roce entre el pene y la vagina, al descartarse alguna alteración en el canal vagina, la causa puede estar relacionada a una mala o insuficiente lubricación, lo que se conoce como sequedad vaginal.