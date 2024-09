Fabiola Posada, la humorista que reconfiguró la palabra “gorda”

“La Gorda Fabiola” fue una de las humoristas más talentosas de Colombia. Un personaje icónico de Sábados Felices, el programa de televisión donde transmitió miles de risas a los colombianos, con su gracia animó a muchos televidentes que la veían y reían con ella desde sus casas. Un humor con picardía y ternura que la caracterizaba.

¿Por qué se llamó “La Gorda” Fabiola?

Seguro nos hemos preguntado por los sobrenombres de los humoristas. En este caso muchos caerán en decir que su nombre proviene netamente de su peso. Es así, pero eso no es todo. En varios contextos, la palabra gorda es reconocida como un insulto, pero la humorista cambió su significado, pues ella se lo apropió para dar el mensaje de que ser plus size no es una característica que cierre puertas.

El papel de “La Gorda” Fabiola en la comedia

La Gorda Fabiola fue una mujer con un gran alcance de reconocimiento público, por lo que consiguió visibilizar ciertas cosas que antes no eran reconocidas, como la falta de participación femenina en el humor colombiano. En múltiples ocasiones, ella manifestó su deseo a que las mujeres sigan apoderándose del escenario, ganando terreno en su área, que por tanto tiempo ha sido monopolizada por los hombres.

Una gran forma de recordarla es conociendo que, a través de su gran papel, abrió puertas para que más mujeres se subieran a los escenarios.

Su legado continuará vivo en las risas y corazones de quienes crecieron viéndola y aprendieron, a través de su ejemplo, que la risa es una poderosa herramienta para enfrentar la vida.

Las películas de “La Gorda Fabiola”

Además de ser una de las humoristas más reconocidas y admiradas, llegó a las grandes pantallas del cine. Participó en estas producciones: