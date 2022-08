Natura: descubre su Sérum rellenador biohidratante y la Base Fluida HD

La piel es el órgano más extenso del cuerpo. Su función es proteger a los otros órganos de variables a las que nos exponemos diariamente: las temperaturas cambiantes, las bacterias y las sustancias peligrosas.

Si buscáramos una metáfora en el planeta, podemos afirmar que la piel es nuestra capa de ozono. Por eso es imperativo mantenerla hidratada, los síntomas de la falta de agua son evidentes y a veces los normalizamos. Justamente este artículo se trata del valor de consentir la piel no solo para que esté siempre bella; las líneas de expresión y el envejecimiento prematuro se pueden revertir con prácticas saludables y sencillas. Las causas de la resequedad en la piel hay diversos factores que la impactan.

Por un lado, encontramos los externos: el aire seco, el calor y el frio. Por otro, están los internos, que se relacionan con cambios en las células. Por último, también debemos poner la lupa sobre los cosméticos que posiblemente estén influyendo en el estado actual de la piel. Para tener la valoración de un experto, recomendamos recurrir a un médico especializado en dermatología.

¿Cuáles son sus consecuencias?

Para Priscilla Da Silva Barbosa, gerente de Marketing Natura Cosméticos Colombia, la pérdida de agua se conoce como deshidratación: “Con el paso del tiempo, cuando nuestra piel se somete a periodos prolongados de deshidratación, empezamos a ver pérdida de relleno o de volumen en las capas intermedias en la piel. Al prolongarse la deshidratación empiezan a aparecer las primeras líneas de expresión y las arrugas en las capas más profundas de la piel”, sostiene.

Ahora sí: ¡manos a la obra!

Los sérums son la nueva tendencia en el mercado, su alta concentración de ingredientes permite potencializar los resultados deseados con poco producto. Su textura de rápida y fácil absorción se ha vuelto la preferida en el mercado.

Sérum rellenador biohidratante es la solución que estabas buscando

Es un nuevo sérum de Natura que promete una piel rellena, hidratada y fortalecida. Por su tecnología, el Sérum rellenador biohidratante repone, protege y estimula.

¿Cuál es su tecnología?

El Sérum rellenador biohidratante de Natura se diferencia de los otros que están en el mercado por sus tres tecnologías, que mezclan lo mejor de la ciencia mundial y la biodiversidad brasilera, una fórmula con prebiótico y un triple ácido hialurónico. Sus resultados se verán desde los primeros 15 minutos después de la aplicación.

Recomendaciones para aplicar el Sérum rellenador biohidratante de Natura

Se aplican 3 o 4 gotas en la palma de la mano y se aplica en todo el rostro y cuello con movimientos ascendentes.

Lo pueden usar mujeres a partir de los 18 años.

Es para todos los tipos de piel.

Lo puede usar en la mañana, en la tarde o en la noche.

•La sugerencia es aplicarlo mínimo una vez al día.

Evitar usarlo después de exfoliar la piel.

Paso a paso de una rutina rellenadora e hidratante de Natura

La rutina siempre debe empezar por los pasos de limpieza. La piel siempre debe estar limpia, para eso podemos usar la espuma antiedad y retirar cualquier residuo de maquillaje con el agua micelar.

Posteriormente, podemos aplicar el tónico hidratante para preparar la piel para el siguiente paso. Luego, debemos incluir el Sérum rellenador biohidratante con pequeños toques por todo el rostro, haciendo movimientos ascendentes. Para aplicar los concentrados, la recomendación es siempre aplicar el más ligero primero y al final el más espeso.

Podemos dejar secar un poco el producto para luego aplicar la crema hidratante, con el objetivo de potencializar el resultado deseado. Por último, usa el protector solar.

Para mantener hidratada la piel es fundamental adoptar una rutina de día y noche. También es importante mantener el cuerpo hidratado, tomando suficiente agua según nuestro peso corporal.

Una, la línea de maquillaje para que cada mujer encuentre su tono

Hay numerosos productos en el mercado que ofrecen pocas opciones a las mujeres. Por eso Natura quiere reescribir la situación con su línea de maquillaje UNA, que trae una amplia gama de tonos de bases. ¡Descubre la Base Fluida HD!

Cuando hablamos de UNA nos referimos a una línea de maquillaje que tiene los mejores resultados estéticos de color, cobertura y pigmentación, con tecnología de tratamiento con su uso continuo en el largo plazo, mejores resultados combinándolos con los productos de la línea Chronos.

UNA es una marca premium del portafolio de Natura, con una propuesta de valor única en el mercado, ya que combina una tecnología sofisticada con potentes resultados de color y duración, con los mejores ingredientes de la biodiversidad brasileña.

Esta marca quiere que cada mujer colombiana se sienta escuchada y representada con una amplia gama de tonos de bases. Que cada mujer encuentre su tono es su filosofía.

¿Por qué es distinta a otras líneas de maquillaje?

Su tecnología de alto desempeño trata, ilumina y destaca tus mejores rasgos. Su paleta de colores combina tonos atemporales hasta las últimas tendencias. Es incluyente, porque es para todos los tipos y tonos de piel.

UNA cree en la belleza genuina que se expresa en el rostro, en un gesto o en la manera de ser de cada mujer. La belleza de sentirse bien en la propia piel, que se ve reflejada en el exterior.

Conoce sus tres diferenciales tecnológicos

Los maquillajes de Natura se desarrollan con ingredientes altamente tecnológicos que garantizan la mejor experiencia de uso, aliada al cuidado y tratamiento de la piel. Tecnología de partículas: garantiza ultrapigmentación, fijación y larga duración, además de dar un efecto natural y conceder una alta adaptabilidad de tonos. Ingredientes de la ciencia dermatológica: confieren ayudas para el tratamiento. Activos de la biodiversidad brasileña: proporcionan beneficios de tratamiento y diferenciación de textura.

¿Qué es la Base Fluida HD?

Es una base con acción antiseñales que disimula imperfecciones con un acabado natural. Su alta cobertura y definición garantizan durabilidad. Sus microesferas se tornan imperceptibles con la presencia de la luz, dando cobertura sin dejar marcas en la piel.

Base fluida HD: descubre 20 nuevos tonos

Tienes un tono de piel, pero este no es único. Cambia según el clima exterior (si hace calor o frío) y depende de tu temperatura corporal. Natura no es una marca que te diga cuál es tu tono de base exacto, pero puede ayudarte si lo deseas, porque lo ideal es experimentar y descubrirlos. En el maquillaje no todo está dicho, hay pequeñas variaciones de tono o subtono que pueden adaptarse muy bien contigo.

¿Cómo elegir el tono de base ideal en tres pasos?

A continuación, encontrarás tres pasos sencillos, en los que se mezclan el grupo y la intensidad del color con el subtono.

a. El tono determina tu color de piel.

-Claro.

-Medio claro.

-Medio oscuro.

-Oscuro.

b. La intensidad del tono define una de las opciones dentro del grupo de color.

- Siendo 1 el más claro y 9 el más oscuro.

c. Por último, elige el subtono.

F=frío: piel con dificultad para broncearse y tiende a quedar colorada. Venas azules. Piel con tonos rosados.

N=neutro: tu piel no se broncea fácilmente, pero tampoco tiende a quedar roja o colorada. Venas azules y verdosas. Piel combina tonos cálidos y oscuros.

C=cálido: tu piel se broncea fácilmente y tiende a tomar tonos dorados. Venas verdosas. Piel con tonos amarillos o dorados.

*Para más información, ingresa a www.natura.com.co