No la botes: dale un segundo uso al agua con el que cocinas la pasta

Espagueti, fusilli, raviolis, macarrones son algunos tipos de pasta que consumimos en recetas, y todas ellas tienen algo en común, requieren bastante agua para su cocción.

Por lo general, una vez la pasta se cocina, las personas botan y desechan el agua en la que se cocinó, porque no saben tampoco qué hacer con ella. Pero aquí te contamos que tienes la oportunidad de reutilizarla.

El agua en la que cocinamos la pasta tiene residuos nutritivos, contiene almidón y algunos nutrientes que podemos aprovechar al máximo y darles un segundo uso. Aquí te damos tres sugerencias que puedes poner en práctica la próxima vez, y verás que te sentirás mucho mejor.

Riega las plantas

Solo si no usaste sal o aceite, el agua de la pasta es perfecta para regar las plantas. El almidón nutrirá la tierra, y esto puede ser de gran beneficio para el crecimiento de tus plantas. El agua la puedes usar para regar tu jardín. Sin embargo, te recomendamos que la dejes enfriar y que no la uses caliente, tienes que dejarla reposar y luego sí aplicarla a las plantas

Prepara salsas y sopas

El almidón es ideal para hacer salsas de la misma pasta, pero también para otras recetas. El almidón sirve para que las salsas tengan una mejor textura en la mezcla y un mejor sabor, pero además, también se puede utilizar en sopas. Solo ten en cuenta que si usaste sal para la cocción de la pasta no caigas en ponerle dos veces, pues quedará muy salado. En este caso, ya está condimentada tu base.

Remoja las legumbres

Si te gustan las legumbres como los frijoles, lentejas, habas, etc., usa el agua de la pasta para remojarlas la noche anterior a su cocción y aprovéchala para que estas se ablanden y tengan un tiempo de cocción menor. La razón para usar el agua de la pasta es que el almidón y la sal les darán un mejor sabor y será toda una nueva experiencia para ti, pues aprenderás a no desperdiciar recursos y además, a dar una nueva sazón a tus preparaciones. Inténtalo, no te arrepentirás de hacerlo y te dará mucha satisfacción.

