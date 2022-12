¿No te gusta la Navidad? Podrías ser narcisista y no saberlo

Tras los reencuentros familiares, los recuerdos, las celebraciones, los propósitos de año nuevo y hasta los regalos se esconden una serie de manifestaciones de carácter religioso y cultural cargadas de simbología.

El 25 de diciembre fue la fecha establecida por el cristianismo en el siglo III para la conmemoración del nacimiento de Jesús de Nazaret, haciéndola coincidir con las celebraciones paganas del solsticio de invierno, propias del Imperio Romano y otras culturas como la Inca y la Azteca.

Aunque no tengas mucho conocimiento de la Navidad o incluso no estés interesado en aprender de dónde viene, la psicóloga Ángeles Favela lo aclara.

Según lo explicado por la experta, la falta de un poco de gusto por esta fecha en especial resalta algunas características o detalles de una persona que tal vez ni ella misma lo vea.

Si no te llevas nada bien con la Navidad este es el lado B que te interesaría saber sobre tu personalidad. Foto: Pexels - Pexels

“La época navideña es un suplicio para personas psicópatas narcisistas integrados, por lo general son fechas que él o la narcisista no pueden evadir o evitar”. Dijo en un inicio la experta.

“Son momentos llenos de la intención de convivir y eso es algo que ellos no soportan. De cierta, manera esta época les quita un poco el protagonismo al que siempre están acostumbrados, así que es común que causen problemas con su pareja, sus hijos, sus parientes o amigos dejando que la atención se centre en ellos y no en la celebración”, destacó Ángeles Favela.

Igualmente dijo “a través de los conflictos buscan recibir la dosis de combustible narcisista que siempre están buscando para sentirse vivos. Los conflictos fabricados, pueden ser desde crear una pelea con la pareja antes de llegar a una fiesta o fingir una enfermedad unas horas antes o durante la reunión simplemente para recibir la atención del resto de los invitados rompiendo con ello el equilibrio de la actividad”.

“Pueden causar algún conflicto entre los invitados de una manera maquillada y armada para que parezca que no fue él o ella quien lo creó, así logran salir antes de la fiesta diciendo que no están dispuestos a tolerar algún problema. Incluso, puede culpar a la familia de su pareja por el conflicto sabiendo que el evento era algo importante para ellos, para sus hijos, para su familia o para los amigos; la culpa será siempre de alguien más jamás será su responsabilidad”, finalizó.

Favela también destacó que quienes tengan una pareja, amigo o familiar con alguna de estas características lo mejor es no engancharse en algún pleito que suceda, sino dejarlo ir y no prestarle tanta importancia. Intentar arreglarlo a través del diálogo para no dañar la celebración de los demás.