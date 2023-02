Nominados Grammy 2023: Camilo, Fonseca y más colombianos en la lista

Los Premios Grammy llegan en su edición 65 para reconocer a los mejores de la industria que esta vez no fueron seleccionados por comités anónimos sino por 11.000 miembros de la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

Este año, los Grammy traen artistas que hacen parte de la lista de tendencias musicales más escuchadas como Harry Styles, Cardi B, Bad Bunny y más.

Premios Grammys 2023

Si eres un seguidor de estos premios y no te quieres perder ningún detalle de la gala, te contamos cuándo serán, dónde verlos y en qué horario.

Los nominados se anunciaron luego de que la Academia evaluara y eligiera a los que consideró los mejores para cada categoría.

¿Cuándo son los Premios Grammy 2023?

La gala está agendada para que el próximo 5 de febrero todos los artistas nominados e invitados pasen por la alfombra roja más importante de la música.

La arena Crypto de Los Ángeles fue la elegida para abrir sus puertas en torno a celebrar lo mejor de la música y los artistas que continúan apostándole a su arte.

El comediante sudafricano Trevor Noah, conocido por su participación en el satírico noticiero ‘The Daily Show’, será el encargado de darle un poco de humor a la gala como el anfitrión.

Lista de nominados a los Premios Grammy 2023

Álbum del año

“Voyage,” ABBA

“30″, Adele

“Un verano sin ti”, Bad Bunny

“Renaissance”, Beyonce

“Good Morning Gorgeous (Deluxe)”, Mary J. Blige

“In These Silent Days”, Brandi Carlile

“Music of the Spheres”, Coldplay

“Mr. Morale & the Big Steppers”, Kendrick Lamar”Special”, Lizzo

“Harry’s House”, Harry Styles

Grabación del año

“Don’t Shut Me Down”, ABBA

“Easy on Me”, Adele

“Break My Soul”, Beyonce

“Good Morning Gorgeous”, Mary J. Blige

“You and Me on the Rock”, Brandi Carlile featuring Lucius

“Woman”, Doja Cat

“Bad Habit”, Steve Lacy

“The Heart Part 5″, Kendrick Lamar

“About Damn Time”, Lizzo

“As It Was”, Harry Styles

Canción del año

“abcdefu”

“About Damn Time”

“All Too Well” (10 Minute Version) (The Short Film)

“As It Was”

“Bad Habit”

“Break My Soul”

“Easy On Me”

“God Did”

“The Heart Part 5″

“Just Like That”

Mejor álbum de música pop latina

“AGUILERA”, Christina Aguilera

“De adentro pa afuera”, Camilo

“VIAJANTE”, Fonseca

“Dharma+”, Sebastián Yatra

“Pasieros”, Rubén Blades & Boca Livre

Mejor nuevo artista

Anitta

Omar Apollo

DOMi & JD Beck

Samara Joy

Latto

Maneskin

Muni Long

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

Mejor álbum de rock

“Dropout Boogie”, The Black Keys

“The Boy Named If”, Elvis Costello & The Imposters

“Crawler”, Idles

“Mainstream Sellout”, Machine Gun Kelly

“Patient Number 9″, Ozzy Osbourne

“Lucifer on the Sofa”, Spoon

Mejor álbum de pop vocal

“Voyage”, ABBA

“30″, Adele

“Music of the Spheres”, Coldplay

“Special”, Lizzo

“Harry’s House”, Harry Styles

Mejor álbum de música urbana

“TRAP CAKE, VOL. 2″, Rauw Alejandro

“Un verano sin ti”, Bad Bunny

“The Love & Sex Tape”, Maluma

“LEGENDADDY”, Daddy Yankee

“La 167″, Farruko

Mejor álbum de rock latino o alternativo

“El alimento”, Cimafunk

“Tinta y tiempo”, Jorge Drexler

“1940 Carmen”, Mon Laferte

“Alegoría”, Gaby Moreno

“Los años Salvajes”, Fito Páez

“Motomami”, Rosalía

Mejor álbum de rap

“God Did”, DJ Khaled

“I Never Liked You”, Future

“Come Home The Kids Miss You”, Jack Harlow

“Mr. Morale & the Big Steppers”, Kendrick Lamar

“It’s Almost Dry”, Pusha T

Mejor video musical

“Easy on Me”, Adele

“Yet to Come”, BTS

“Woman”, Doja Cat

“The Heart Part 5″, Kendrick Lamar

“As It Was”, Harry Styles

“All Too Well (The Short Film)”, Taylor Swift

Mejor película musical

“Adele One Night Only”, Adele

“Our World”, Justin Bieber

“Billie Eilish Live At The O2″, Billie Eilish

“Motomami (Rosalía Tiktok Live Performance)”, Rosalía

“Jazz Fest: A New Orleans Story”, artistas varios

“A Band A Brotherhood A Barn”, Neil Young & Crazy Horse

Mejor álbum de música global

“Shuruaat”, Berklee Indian Ensemble

“Love, Damini”, Burna Boy

“Queen Of Sheba”, Angelique Kidjo & Ibrahim Maalouf

“Between Us... (Live)”, Anoushka Shankar, Metropole Orkest & Jules Buckley Featuring Manu Delago

“Sakura”, Masa Takumi