¿Olor a abuelita? La colonia que usaban las abuelas y que es tendencia en Amazon Foto: Pexels

Esta famosa colonia fue creada hace 200 años y su aroma cítrico fue elegida por grandes personajes de la historia como Catalina la Grande, Napoleón Bonaparte, Catalina la Grande o la actriz Audrey Hepburn la eligieron como la mejor.

Puedes leer: ¿Cómo escoger el perfume adecuado? Descúbrelo aquí

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Esta es la famosa colonia de las abuelitas que vuelve a estar en tendencia gracias a Amazon

Se llama la colonia 4711 Eau de Cologne, es dulce y propia de las estación de verano, un olor que no pasa de moda con olor a talco, cítrica y fresca.

De hecho, es sus primeros años se consideró un producto medicinal y después se convirtió en una colonia icónica para el resto del mundo. En sus olores se destaca el limón, la naranja, la bergamota, el romero, la neroli y petit grain. En principio se utilizaba para oler limpio y los comerciantes del siglo XIX impregnaban su olor en las cajas para que llegaran a todo el mundo.

La lista completa de sus ingredientes y su concentración ha permanecido en secreto desde principios del siglo XIX, dotándola de un misterio muy atrayente.

Es el perfume de verano de cabecera de muchas personas. Aunque tiene un público mayoritariamente femenino, hay muchos hombres y niños que también la usan y es su preferida en verano.

La colonia tiene un valor nostálgico, hay personas que llevan más de 40 años usándola y otros tantos coleccionando sus frascos vacíos en las estanterías del baño.

Por otro lado, son perfumes que hacen sentir bien a la gente por sus notas cítricas y revitalizantes, gracias a su corazón de lavanda y romero para calmar y al nerolí para generar sensación de bienestar en la mente y en el cuerpo.

Puedes leer: Sólo necesitas este truco para que el aroma de tu perfume dure más tiempo

Pero, más que hablar de sus propiedades y los beneficios, los usuarios de Amazon han valorado esta colonia con un 4,5 sobre 5. Algo que no sucede mucho con otros productos de su categoría.

Uno de los comentarios que salió a relucir fue:

“Agua de colonia de toda la vida, con historia que es interesante conocer, agradable con aromas moderados que no saturan nuestro olfato, no deja ese sabor amargo, desagradable y artificial que dejan la mayoría de las colonias, por no decir todas, al ser respiradas sin querer debe ser que fue creada en su origen como elixir”, entre los más de 600 que existen ahora.

En Amazon puedes encontrar el formato de 800 ml por 41,73 euros ($174.000 pesos colombianos) y en Primor el de 200 ml por 13,95 euros ($59. 672 pesos colombianos) con un 69% de descuento en la página. Una oportunidad para conocer las bondades de la mítica colonia 4711 que retorna nuevamente a nuestros días.