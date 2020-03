Organizar el closet, el plan ideal para la cuarentena

Redacción Cromos

Cada año se fabrican 10 mil millones de prendas de vestir en el mundo, el doble de la producción generada hace 15 años, según cifras de Greenpeace España. Adicionalmente, hoy las personas compran un 60 por ciento más de ropa, pero un 40 por ciento de esos artículos no llegan a usarse o se utilizan muy pocas veces.

Sin duda esta cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno, es una época en que las personas tendrán que buscar planes para hacer en casa y no enloquecer, que mejor que revisar el closet y dedicar tiempo a sacar esa ropa que ya no usamos. Organizar el closet debe ser una de esas actividades que siempre posponíamos pero en esta época es imprescindible.

Pero, la gran pregunta es ¿qué hacer con lo que ya no voy a usar? Pues existen varias aplicaciones en las que puedes vender o donar lo que quieras. Así se contribuye al medio ambiente y se puede ganar dinero sin salir de casa.



- Closeando es una plataforma para vender y comprar prendas de segunda mano. Esta página ofrece a sus clientas productos de más de cien firmas de ropa femenina e incluye marcas de lujo a precios únicos y prendas en perfecto estado. Los productos oscilan entre los 7.000 y los dos millones de pesos y su portafolio incluye ropa para embarazo.

- Trendier app es una gran comunidad de chicas fashionistas que, a través de la aplicación en su celular, compran y venden la ropa que no usan de sus clósets. Una vez tengas el perfil puedes tomar fotografías de las prendas que quieras vender, hacer una descripción detallada y fijar un precio en función del tiempo de uso.

Consejos para limpiar el closet:

Saca toda la ropa del closet, separa lo que esté dañado y roto. Tendrás que deshacerte de este montón. Ahora, considera lo que puedes donar. Esos jeans que simplemente ya no cierran sólo ocupan espacio. Evita la nostalgia, aunque cueste aceptarlo no te apegues a nada, no vale la pena acumular. No salgas a comprar un nuevo jean hasta que no te deshagas de alguna otra prenda. Sé realista, ¿realmente necesitas tanta ropa?