Tecnología

Para calmar la angustia de quedarnos sin Internet: 5 apps que funcionan offline

Juanita Kremer

He reunido algunas aplicaciones salvadoras que se pueden utilizar sin que tengan datos o Wi-Fi.

Para muchos, hoy, estar desconectados de Internet supone una angustia difícil de manejar. Nos hemos vuelto tan dependientes del celular, que, cuando se acaban los datos, se cae la red o estamos de viaje y no contamos con Wi-Fi, nos invade una zozobra difícil de manejar. Ya no nos ubicamos sin una aplicación de mapas o geolocalización, casi nadie recuerda un número de teléfono y vivimos con la necesidad de buscar algo que nos entretenga, porque nos da ansiedad tener la cabeza inactiva, así que siempre tenemos que estar ocupados con una canción, un video o chismoseando el perfil de alguien en Instagram. Por eso he reunido algunas aplicaciones salvadoras que se pueden utilizar sin que tengan datos o Wi-Fi.

1. Spotify

Tiene millones de canciones a su disposición. Puede oírlas de forma gratuita, pero tendrá que soportar un anuncio cada tres o cuatro temas y solo podrá pasar a la siguiente canción tres veces. También puede pagar un mes (que está entre 14.000 y 25.000 pesos), disfrutar su música favorita de manera ilimitada y sin anuncios, pasar canciones cada vez que quiera y, lo más importante,descargar sus listas para escucharlas offline.

2. Google Translate y Maps

Son perfectas para viajeros. Google Translate traduce 103 idiomas. Google Maps ofrece mapas y fotografías que le señalan puntos de referencia para movilizarse fácilmente. Cuando tenga Wi-Fi, señale la zona donde estará y así podrá navegar sin conexión.

3. Netflix

La famosa plataforma, que reinventó la televisión y popularizó la palabra ‘maratonear’, da la posibilidad de que la usemos sin conexión y, por lo tanto, permite descargar algunas series o películas para verlas de un tirón o dividirlas a nuestro gusto. Hay que tener en cuenta que no todo el catálogo está disponible para verlo offline.

4. Tripit

Esta es una herramienta para los que viajan. Guarda confirmaciones de vuelos y reservas de hoteles, carros y restaurantes, entre otra información valiosa, para estar tranquilo, sin conexión.

5. Pocket

Esta aplicación es ideal para aquellos que viven ocupados, ya que da la posibilidad de guardar noticias, videos o cualquier otro contenido, para buscarlo después. Se sincroniza con diferentes aplicaciones, como Twitter, Flipboard y otras 400. Todo se puede descargar para poder acceder a la información sin conexión.

En cifras:

- 125 millones de personas en el mundo se han dejado encantar por las maravillas de Netflix.

- 200 millones de personas utilizan Google Translate en el mundo para traducir 103 idiomas.