¿Por qué te enamoras de alguien que no te corresponde?

El amor puede ser una cosa bastante complicada y pareciera haber una sensación general de que cada vez está más complicado buscar una nueva pareja, además, es claro que la poca inteligencia emocional es una realidad, no sabemos cómo expresar nuestros sentimientos y tampoco sabemos cómo construir relaciones sanas.

Lee también: Salud: ¿Viruela del mono tendría nuevos síntomas neurológicos?

Aquí encuentras más contenidos como este

Además, existen dos conceptos clave, la responsabilidad afectiva y la emocional, cuidar de nuestras emociones y las de los demás, lastimosamente esto no se aplica siempre cuando se está en modo de conocer personas con el objetivo de encontrar el amor y tener una pareja.

Por eso es que en muchas ocasiones terminamos envueltos en graves problemas, “chorreando la baba” por alguien que no nos determina y jamás lo hará, de repente te ves sintiendo fuertes sensaciones por esa persona que no te corresponde, dejándote invadida o invadido por frustración y el dolor de no triunfar en el amor.

La inteligencia emocional es la base para encontrar el amor. Foto: Pexels - Yan Krukov - Pexels

Las razones del amor no correspondido

Uno de los motivos por el cual te fijas en alguien que no te quiere es porque le das más valor a lo que no puedes tener, el fruto prohibido es el más codiciado. Ese personaje inalcanzable se vuelve más anhelado y cultiva un deseo mayor, básicamente imposible sacar de la cabeza. De acuerdo con la psicología básica, los seres humanos generalmente desean algo más cuando hay escasez o es difícil obtener.

Además, cuando ya te das cuenta de que no puede ser parte de tu vida o simplemente no siente lo mismo por ti para formar una relación sana, esto se convierte prácticamente en un reto personal, una manera de probarte que sí puedes lograr lo que te propongas, sin embargo, este es un juego tóxico llamado obsesión.

Otra razón relacionada con esta situación es la baja autoestima y poca confianza en las personas, cuando esa persona te rechaza y no te quiere para algo serio, te sientes menos, te ves como algo insignificante, que no vale la pena, llenándote de dudas: “¿Por qué no soy suficiente?”, “¿Qué me hace falta?”, “¿Qué tienen otras personas que yo no?”, etc.

Además: Júpiter será visible este 26 de septiembre sin usar telescopio

Siguiendo con los motivos, hay algo aún más grave dentro de las relaciones no correspondidas, y es la falsa creencia de que el amor debe doler para ser real o valga la pena, amigo, amiga, eso no es cierto, recuerda lo que hablamos de las relaciones saludables. En el amor no necesariamente se tiene que luchar para lograr un lazo verdadero.

En medio de tu desespero, es posible que creas que él o ella cambiará su opinión sobre tener una relación amorosa, además, crees que con tu amor puedes sostener esa unión y que en el futuro llegará a sentir lo mismo por ti, como si pudieras enseñarle a quererte, pero de nuevo, estas son ideas que demuestran que no te valoran y no crees en ti lo suficiente.