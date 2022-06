¿Es posible tener una relación exitosa sin sexo?

El sexo es considerado uno de los más grandes placeres de la vida, por tanto, para muchas personas es un punto fundamental a la hora de tener una relación romántica, es por eso que cuando las cosas fallan en esta área la pareja se enfrenta a serios problemas.

También te puede interesar: Conoce la historia del desfile del Orgullo LGBT+ y su fecha en 2022

Aquí puedes encontrar más contenidos como este

A medida que un noviazgo o un matrimonio avanza es común ver cómo llegan a estancarse y caen en la monotonía, explícitamente hablando de la vida sexual. Entonces el deseo por esa persona especial se ve mermado y la intimidad parece relegada a un segundo plano.

Pero ¿acaso la falta de sexo en una pareja es un motivo para dar fin a la relación? ¿Es posible amar a esa persona aunque el deseo ya no sea el de antes?

La falta de relaciones sexuales en una pareja puede llegar a ser motivo de una fuerte discusión, especialmente si alguno de los dos sí tiene ganas de tener una vida sexual más activa.

David Bonilla, psicólogo de la Universidad del Bosque y experto en terapia de pareja, comentó sobre si se puede tener una relación de pareja, aunque el sexo ya no sea una prioridad.

“Sí es posible seguir sintiéndose enamorado, sentir ese amor de pareja, entendido que el amor finalmente termina siendo una decisión frente a lo filial, frente a un proyecto de vida, frente al compartir gustos e intereses, entonces sí, digamos que muchas parejas encuentran que, a lo largo de su relación de pareja, la parte sexual, la de los encuentros íntimos coitales empiezan a disminuir y la pareja puede mantener una relación sin ningún problema”.

“Lo importante es que se tengan ese tipo de proyectos compartidos, que las personas puedan tener una comunicación alrededor del tema y si para ninguno de los dos genera un malestar mayor el tema de la relación y el placer sexual puede pasar a un segundo plano”, explicó el especialista.

Sin embargo, cómo se mencionó previamente, el escenario es más complicado o difícil se solventar si uno de los dos desea tener una vida sexual activa y constante, lo que demostraría una desigualdad, entonces Bonilla sugiere:

“Primero hay que revisar qué es lo que está afectando la situación, podríamos evidenciar un tema físico asociado a la respuesta, por ejemplo, orgásmica, o frente a la respuesta de lubricación al momento de tener una relación sexual, lo cual hace que esos encuentros no sean tan placenteros y que con el tiempo el deseo empiece a disminuir”.

“Si no hay un tema físico asociado al desinterés por la parte sexual, tendríamos que entrar a revisar los aspectos psicológicos, desmotivación, ansiedad, algunos trastornos del estado del ánimo que se pueden asociar a la falta de interés en la parte sexual, o incluso problemas de comunicación, deterioro en la relación de pareja, que al final va a redundar en que una de las dos partes pueda no estar interesada en mantener un contacto sexual continuo”.

Tips de un experto para la falta de sexo en pareja:

A continuación, David Bonilla dio algunos consejos clave para las parejas que se enfrentan a esta incómoda problemática:

“También podríamos evaluar cuáles son las expectativas que tiene cada uno de la pareja frente a esos encuentros sexuales, porque puede ser que ella o él, o él y él, independientemente del tipo de pareja que se conforme, puedan decir: ‘a mí me gustaría, me interesaría tener encuentros sexuales cada dos días, cada tres días’ y desde ahí lo concibe normal, mientras que el otro miembro de la pareja puede decir: ‘no, a mí me gustaría que fuera cada mes y es placentero para mí’, entonces sí creo que puede estar relacionado con unos acuerdos que puede hacer la pareja y que en un ejercicio de comunicación pueden llegar a una feliz negociación”.