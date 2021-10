Pastilla del día después: qué tan efectiva es y cuántas veces se puede tomar

El propósito de los anticonceptivos de emergencia es prevenir el embarazo después de que una mujer tuvo relaciones sexuales sin protección o cuando ha fallado el método anticonceptivo que utiliza.

El especialista Juan Carlos Vargas, asesor científico de Profamilia en entrevista con la Revista Cromos nos cuenta un poco más de este método anticonceptivo.

¿Cómo se toma la pastilla del día después?

La pastilla del día después o postday es un método anticonceptivo oral de último recurso cuyo uso es efectivo en muy corto plazo. A pesar de su nombre, la pastilla del día después es efectiva hasta 72 horas después de una relación sexual sin protección. Sin embargo, en caso de recurrir a este anticonceptivo de emergencia es recomendable tomarla lo más pronto posible. Vale la pena recordar que no reemplaza el uso de anticonceptivos, ni es un método de planificación.

¿Cuánto tiempo se puede tomar la pastilla del día después?

La pastilla debe tomarse solo en casos extraordinarios y no es recomendable su uso continuo. La OMS recomienda que se use una única dosis inmediatamente después de la relación sexual; sin embargo, el uso repetido no presenta riesgos conocidos para la salud. No se han reportado efectos adversos severos, ni en mujeres que la han usado más de una vez en un ciclo menstrual.

¿Cuándo no funciona la pastilla del día después ?

La pastilla del día después no funciona como un método de planificación, es un método de emergencia, por ende, si después de su consumo hay una relación sexual sin protección, hay un riesgo de embarazo. Adicionalmente, para mujeres con sobrepeso y en relaciones sexuales durante periodos de ovulación, la pastilla de emergencia no es el método más efectivo.

¿Qué tan efectiva es la pastilla del día después?

Diversos estudios han mostrado la efectividad de la pastilla. En estimaciones más conservadoras la píldora es efectiva en el 85% de los casos, pero otros estudios han visto una tasa de embarazos de mujeres usando la píldora de entre 1.2% a 2.1%. La efectividad depende del tiempo trascurrido desde la relación sexual, el momento del ciclo menstrual por el que esté pasando la mujer en el momento de una relación sexual.

¿Cuánto tiempo se puede retrasar la regla con la pastilla del día siguiente?

La carga hormonal de la pastilla puede impactar el ciclo menstrual de algunas mujeres por hasta una semana después de la fecha esperada.

¿Qué efectos secundarios tiene el postday?

Al igual que todos los medicamentos, la pastilla del día después postday puede provocar efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Algunas mujeres experimentan efectos secundarios leves y de corta duración, siendo los sangrados irregulares los más frecuentes. Otros efectos secundarios transitorios reportados incluyen fatiga, molestias abdominales y nausea.

¿Qué medicamentos pueden hacer que la pastilla del día después no funcione bien?

La pastilla del día después ha sido declarada libre de contraindicaciones por diversas organizaciones internacionales. Aun así, ésta puede interferir con algunas medicinas usadas para tratar la epilepsia, el VIH o la tuberculosis, así como algunos antibióticos no-comúnmente usados. Es importante comunicarse con profesionales de la salud sobre los medicamentos que se usan antes de usar la píldora de emergencia.

