Pedir perdón tiene su ciencia: estos son los 5 lenguajes de la disculpa

Pedir perdón puede ser un arte o una pesadilla, dependiendo de a quién le preguntes. Mientras unos lanzan un simple “lo siento” y siguen con su vida, otros necesitan escribir un ensayo con citas bibliográficas.

Pero, ¿sabías que hay cinco formas principales de ofrecer disculpas? Gary Chapman y Jennifer Thomas las identificaron en su libro Los 5 lenguajes de la disculpa, y conocerlas puede evitar más de un drama innecesario.

El perdón sincero es siempre el más valioso. Fotografía por: Gus Moretta en Unsplash

¿Cuáles son los 5 lenguajes de la disculpa?

Desde el que necesita demostrarlo con hechos hasta el que pide perdón tantas veces que parece canción de reguetón, cada estilo de disculpa dice mucho sobre la personalidad. Si alguna vez te dijeron “así no se pide perdón”, este artículo es para ti:

1. Admitir el error: “sí, metí la pata”

Si eres de los que reconoce su error sin rodeos pero le cuesta decir la palabra “perdón”, este es tu lenguaje. Te importa el daño emocional que pudiste causar y buscas validar los sentimientos del otro. ¿El problema? A veces tu falta de palabras puede hacer que parezca que no te arrepientes lo suficiente.

2. Responsabilizarse: “fue mi culpa y lo sé”

Aquí no hay excusas. Quienes usan este lenguaje valoran la honestidad y la vulnerabilidad. No intentan justificar su error ni disfrazarlo con explicaciones. Simplemente, asumen la culpa y analizan lo que salió mal. Son los favoritos en las discusiones de pareja porque evitan rodeos.

3. Reparar con hechos: “las palabras se las lleva el viento”

Para este grupo, las disculpas sin acciones no valen nada. Si han cometido un error, se enfocan en enmendarlo con hechos concretos. Son los que, después de una pelea, aparecen con un detalle, cumplen promesas y demuestran cambios. Pero cuidado, porque pueden ser impacientes con quienes solo se disculpan de palabra.

4. Mostrar arrepentimiento: “no volverá a pasar”

Este grupo no solo se disculpa, sino que reflexiona sobre su error y busca crecer a partir de él. Son de los que escriben mensajes largos explicando lo que pasó y qué harán para evitarlo en el futuro. Sin embargo, pueden ser demasiado duros consigo mismos y cargar con la culpa más de lo necesario.

5. Insistir con el perdón: “Perdón, perdón, perdón…”

Si eres de los que dice “lo siento” en bucle hasta que te crean, este es tu lenguaje. Tienes una gran necesidad de ser perdonado y, a veces, exageras para obtenerlo. Ojo, el perdón no se exige. Si te disculpas de corazón, da espacio para que el otro lo procese.

Al final, lo más importante no es solo cómo pides perdón, sino que sea sincero. Chance Marshall, psicoterapeuta y cofundador de The Self Space, recomienda analizar estos lenguajes con ojo crítico y recordar que cada relación es única. La clave está en una comunicación honesta y en entender qué necesita el otro para sanar.

Así que la próxima vez que metas la pata, recuerda: no todos esperan lo mismo de una disculpa. Pero algo es seguro: siempre es mejor pedir perdón que dormir en el sofá.