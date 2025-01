Planes cerca de Cartagena: visita Mompox, un alma colonial junto al río Magdalena

El sol apenas despuntaba sobre las aguas del río Magdalena cuando la noticia comenzó a recorrer los callejones adoquinados de Mompox: la prestigiosa lista 52 Places to Go de The New York Times había incluido al puerto cultural del departamento de Bolívar en su edición 2025, ubicándolo en el puesto 17 a nivel mundial.

Un reconocimiento que no solo enaltece a la ‘Ciudad de Dios’, sino que también destaca la riqueza histórica y natural de Colombia.

¿Qué hace único a Mompox?

Mompox, con su arquitectura colonial intacta y su conexión inseparable con el río Magdalena, parece un lugar suspendido en el tiempo.

Mompox también es símbolo de cultura, por lo que se llevan a cabo diversos festivales. Fotografía por: Felipe Marino

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta joya del siglo XVI deslumbra con sus casas blancas, balcones de hierro forjado y una atmósfera que remonta a la época de la conquista española.

Además de su imponente arquitectura, Mompox se ha convertido en un destino de festivales emblemáticos. Desde el Festival de Jazz hasta las solemnidades de Semana Santa, cada evento es una ventana al corazón de las tradiciones momposinas.

Lee también: Cuatro planes para hacer en Bogotá con poco presupuesto

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, celebró la noticia destacando que se trata de un paso crucial en el posicionamiento turístico del departamento. “Apostarle al turismo es un gana-gana para todos. Bolívar se abre al mundo para demostrar que tiene todo para ser un destino global. ¡Seguimos!”, afirmó.

En efecto, la llegada de cruceros de lujo, como los de AmaWaterways, promete dinamizar la economía regional. A partir de 2025, Mompox formará parte de los exclusivos itinerarios que navegarán el río Magdalena, conectando a los turistas con la magia de este territorio.

Mompox está listo para recibir al mundo con los brazos abiertos. Pero más allá del reconocimiento global, las autoridades locales insisten en la importancia de mantener un enfoque sostenible.

La inclusión en la lista de The New York Times marca un hito en la historia de la región. Sin embargo, el verdadero éxito radica en el equilibrio entre la conservación del legado cultural y el desarrollo turístico.

Puedes leer: Las 3 mejores playas de Cartagena que tienes que visitar en estas vacaciones

Cada visitante que recorra sus calles, navegue por el río o escuche los acordes de un vallenato tradicional, llevará consigo una parte de la magia momposina.

Al final del día, cuando el sol se oculta tras las aguas tranquilas del Magdalena, Mompox se ilumina con la luz de sus faroles coloniales. Una ciudad que, como pocos lugares en el mundo, guarda en su esencia la memoria viva de un pasado glorioso y el anhelo de un futuro prometedor.