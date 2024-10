Planes para hacer en Bogotá: el Festival Internacional de Artes Vivas FIAV Bogotá

5 continentes, 14 países invitados, 28 compañías internacionales, 44 grupos distritales, 100 obras, 400 artistas, 45 eventos académicos, 5 días de mercado profesional, el Estado de Río de Janeiro como Región Internacional Invitada de Honor, el Pacífico colombiano como Región Nacional Invitada de Honor y 11 días de fiesta para convertir a Bogotá en epicentro de las artes vivas del mundo.

El viernes 4 de octubre, a las 8:00 p.m., Bogotá se vestirá de fiesta con la inauguración del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV). Un espectáculo aéreo de la compañía belga Theater Tol, titulado Pedaleando hacia el cielo, llenará la Plaza de Bolívar de acrobacias, luces, y fuegos artificiales.

Con más de 100 espectáculos internacionales y participación nacional, este evento ofrece una inmersión en las artes globales y locales. Fotografía por: Diseñador

Esta será la primera de más de 100 presentaciones, que durante 11 días ofrecerán propuestas innovadoras en teatro, música y circo. Con la participación de artistas de 15 países, la ciudad se convertirá en el epicentro de las artes vivas.

El FIAV incluye una amplia gama de eventos gratuitos, donde destacarán presentaciones de teatro de calle y espectáculos circenses en diferentes plazas de Bogotá. Desde Nueva Zelanda hasta Irlanda y Brasil, el festival contará con una programación diversa que mezcla acrobacias, música y teatro con temas universales como la resiliencia y la identidad.

El festival es una colaboración entre la Presidencia de la República, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y la Cámara de Comercio de Bogotá.

Descubre semana a semana la sorprendente y diversa programación que ofrecerá el FIAV Bogotá del 4 al 14 de octubre.

Programación del Festival Internacional de Artes Vivas FIAV

PERDERSE (UNA VISITA A LA VORÁGINE)

Fechas: 4, 5, 6, 7 y 8 de octubre 2024

Lugar: Teatro Petra

Descripción: El dramaturgo, actor y director Fabio Rubiano toma ‘La vorágine’ como pretexto para crear este, que es uno de los estrenos mundiales del FIAV Bogotá.

NEOARCTIC

Fechas: 5, 6 y 7 de octubre 2024

Lugar: Teatro Jorge Eliécer Gaitán

Descripción: Un deleite visual y sonoro multidisciplinar y tal vez la más innovadora obra que llegará al FIAV Bogotá es la danesa. El espectáculo de música y multimedia es un llamado de alerta frente a los cambios climáticos, la erosión, y la urbanización feroz.

STOV-DUST-HOKORI

Fechas: 5, 6 y 7 de octubre 2024

Lugar: Teatro Estudio Julio Mario Santo Domingo

Descripción: Un actor, una soprano y cinco marionetas de tamaño humano son los protagonistas de esta distopia que muestra lo que queda en un mundo devastado por una catástrofe climática global.

MERCAN

Fechas: 5 y 6 de octubre 2024

Lugar: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

Descripción: Una obra interactiva de la Compañía Puño de Tierra y el Festival Cervantino, donde el público influye en el desarrollo de la historia a través de WhatsApp.

SUEÑO

Fechas: 6 y 7 de octubre 2024

Lugar: Teatro Libre Chapinero

Descripción: Una adaptación de ‘Sueño de una noche de verano’, de William Shakespeare, en la que un grupo de teatro está montando esta obra cuando ocurre el golpe dictatorial de Chile 1973.

EL CERCO DE LENINGRADO

Fechas: 6 y 7 de octubre 2024

Lugar: Teatro El Parque

Descripción: Natalia y Priscila son dos comunistas irredentas que se han refugiado en un viejo teatro esperando tiempos mejores, o esperando a los suyos, o esperando solucionar el enigma que les escupe el libreto de una obra de teatro incompleta, absurda e históricamente incoherente.

SÍSIFO

Fechas: 7 y 8 de octubre 2024

Lugar: Teatro Astor Plaza

Descripción: Inspirada en el mito griego del hombre condenado a subir una piedra cuesta arriba solo para verla rodar de nuevo cuesta abajo y comenzar el ciclo una vez más, este monólogo conecta la antigua mitología con el caótico mundo hiperconectado y el Brasil de los memes.

DREAM GARDEN

Fechas: 4, 5 y 6 de octubre 2024

Lugar: Múltiples salas, entrada libre

Descripción: La magia del circo aéreo y el teatro de calle aterrizarán en espacios no convencionales con un espectáculo gratuito para toda la familia.

CLAP!

Fechas: 4, 5, 6 y 7 de octubre 2024

Lugar: Múltiples salas, entrada libre

Descripción: Indignados por sus condiciones laborales como orquesta callejera, los siete integrantes de este ensamble deciden cambiar de planes profesionales: ¡No más fanfarria, dejar la banda de música y hacer películas para convertirse en estrellas de cine!

Qasikay Gasgua ‘Paz verdadera’

Fechas: 5 y 6 de octubre 2024

Lugar: Múltiples salas, entrada libre

Descripción: En una coproducción con el reconocido grupo catalán Comediant’s, Tchyminigagua crea este bello y colorido espectáculo de teatro, música en vivo, grandes estructuras, pirámides humanas y sus ya patentados zancos en patines.

REMINISCENCIA

Fechas: 9 y 10 de octubre 2024

Lugar: Centro Nacional de las Artes sala Delia Zapata

Descripción: En un nostálgico recuento de la vida de sus abuelos, con una pantalla de fondo y proyectando videos, fotos y otros recuerdos familiares, y con canciones de la cultura popular, Malicho Vaca va relatando una entrañable historia que atraviesa la vida política y social de un Chile convulso.

MEDIDA POR MEDIDA (LA CULPA ES TUYA)

Fechas: 9, 10 y 11 de octubre 2024

Lugar: Teatro Colsubsidio

Descripción: El abuso de poder para buscar la complacencia sexual, la doble moral, la manipulación política y la culpa son algunos de los temas de la pieza escrita hace 620 años por Shakespeare y que en la adaptación de Chamé se reviste de actualidad.

FIRESTORM

Fechas: 8, 9, 10 y 11 de octubre 2024

Lugar: Parque de la Independencia, entrada libre

Descripción: Al caer la noche, tres de los artistas de fuego más hábiles de Irlanda presentarán un espectáculo sorprendente y popular, inspirado en escenas de películas.

CARANGUEJO OVERDRIVE

Fechas: 10 y 11 de octubre 2024

Lugar: Casa del Teatro Nacional sala Montefiori

Descripción: Aquela Companhia de Teatro nos transporta a un Río de Janeiro en plena transformación urbana, vista a través de los ojos de un excombatiente loco.

PROTOCOLO DEL QUEBRANTO

Fechas: 10, 11 y 12 de octubre 2024

Lugar: Teatro Cafam - Av. Car 68 No. 90 - 88

Descripción: Tras un viaje en que recogió testimonios reales de soldados mutilados, madres que perdieron a sus hijos y hasta un sacerdote que cavó una fosa para enterrar los cadáveres de las víctimas de la masacre de Bocha, en Ucrania, el dramaturgo y director Mario Vega construyó la historia de tres personajes en medio de un conflicto.

OS BRUZUNDANGAS

Fechas: 10 y 11 de octubre 2024

Lugar: Teatro Astor Plaza

Descripción: Este musical es una adaptación del libro homónimo de Lima Barreto, una recopilación de crónicas en las que el autor negro reflexionó sobre Brasil en las primeras décadas del siglo XX.

RETABLOS DE MUJER AL FILO DE LA MUERTE

Fechas: 11 y 12 de octubre 2024

Lugar: Múltiples salas, entrada libre

Descripción: Versión libre de ‘Cien años de soledad’, de Gabriel García Márquez. Toma como fuente de inspiración a la alegre y sabia Pilar Ternera para encarnar a su protagonista: Justina.

CRUCE DE CAMINOS

Fechas: 11 y 12 de octubre 2024

Lugar: Múltiples salas, entrada libre

Descripción: ‘Canto para no llorar las tristezas de la vida/ Como han pasado los años y no ha sanado la herida’, entona una mujer mientras toca la guitarra.

JÜMELÄG

Fechas: 10, 11, 12 y 13 de octubre 2024

Lugar: Múltiples salas, entrada libre

Descripción: Kikiristán Imperial recorre las calles de Bogotá con su peculiar orquesta, llevando a la ciudad la magia de su imaginario imperio.

DIPTYCH: THE MISSING DOOR AND THE LOST ROOM

Fechas: 12, 13 y 14 de octubre 2024

Lugar: Teatro Jorge Eliécer Gaitán

Descripción: Peeping Tom presenta una obra que navega entre el pasado, presente y futuro, siguiendo la historia de un hombre a bordo de un transatlántico.

MUÑECAS GIGANTES

Fechas: 13 y 14 de octubre 2024

Lugar: Plaza de Bolívar, entrada libre

Descripción: Tres grandes muñecas, custodiadas por implacables soldados de plomo, caminarán entre la multitud en el gran cierre del Festival Internacional de Artes Vivas FIAV Bogotá en la Plaza de Bolívar.

MOBILE HOMME

Fechas: 13 y 14 de octubre 2024

Lugar: Plaza de Bolívar, entrada libre

Descripción: En la clausura del FIAV Bogotá, en la Plaza de Bolívar, un grupo de siete tamborileros voladores se irá elevando hasta parecer soldaditos de plomo suspendidos en el cielo, hamacándose en un trozo de hilo que ante el más mínimo soplo del viento se moverán.

