¿Por qué no puedo sacarme una canción de la cabeza? Esto dice la psicología

¿Quién no ha sufrido alguna vez el tormento de tener una canción rondando insistentemente en la cabeza? Ese pegajoso estribillo que se repite una y otra vez, sin pausa, puede resultar tan irritante como adictivo.

Este fenómeno, conocido como earworm o “gusano cerebral”, es más común de lo que imaginas y ha intrigado a científicos y músicos por igual. ¿Qué hace que una melodía se quede grabada en nuestra mente y nos persiga durante horas, días o incluso semanas?

Sumérgete en este artículo y descubre las curiosidades detrás de este peculiar fenómeno musical descifrado a través de psicólogos expertos.

Tener una canción pegada en la cabeza es una experiencia común conocida como "gusano musical". Fotografía por: CoffeeAndMilk

¿Por qué no me puedo quitar una canción de la cabeza?

Es importante destacar que no eres el único que experimenta este fenómeno. Estudios científicos indican que las melodías que se repiten insistentemente en la mente, comúnmente denominadas “gusanos auditivos”, son una experiencia bastante habitual en la población.

Según el psicólogo Ira Hyman, citado por The New York Times y experto en este tema, es frecuente encontrarse con individuos que tienen música resonando en sus mentes de forma constante.

Aunque los científicos aún no han logrado comprender por completo los motivos detrás de esta persistencia mental, es evidente que ciertas canciones tienen una mayor predisposición a convertirse en “gusanos auditivos”.

Además, los factores relacionados con las escuchas recientes y las actividades que realizamos pueden influir en la probabilidad de experimentar este fenómeno.

No resulta sorprendente que las melodías que se instalan en nuestra mente sean, con frecuencia, canciones escuchadas recientemente.

Callula Killingly, investigadora en el campo y citada por el mismo medio, ha señalado que no solo las canciones completas pueden desencadenar este fenómeno, sino también palabras, sonidos o incluso situaciones que evoquen una melodía específica.

Es común experimentar que una simple mención, como el nombre de un artista, o una sensación, como el sabor de un alimento, active una canción en nuestra memoria musical. Sin embargo, Hyman advierte que no siempre es posible identificar con precisión el origen de estos “gusanos auditivos”.

Investigaciones recientes sugieren una correlación entre ciertas características musicales y la probabilidad de que una canción se convierta en un “gusano auditivo”. Melodías con ritmos acelerados o notas sostenidas prolongadas, como el clásico de Whitney Houston, I Will Always Love You, parecen ser más propensas a quedar grabadas en la mente.

Sin embargo, el contexto en el que se escucha una canción también influye en su persistencia. Estudios han demostrado que las tareas que promueven la divagación mental, como caminar, ducharse o realizar tareas domésticas, favorecen la aparición del fenómeno.