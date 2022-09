Prepara un exfoliante para pieles sensibles con semillas de chia y aguacate

Si tu piel es sensible, seguramente has intentado usar exfoliantes que prometen ser suaves con tu piel pero fallan por su cantidad de contenidos químicos, lo que no te ocurrirá si usas semillas de chia.

Nuestra piel es el órgano más extenso de nuestro organismo y cuando estamos tensos no es difícil que se haga notar en ella: el estrés, los pendientes y los quehaceres de la vida diaria pueden hacer que tu piel sufra.

¿Por qué es necesario exfoliar?

Por eso, los cuidados que tengamos con ella son fundamentales. Además, la polución, el sudor y la piel muerta puede acumularse, por lo que la limpieza y renovación de la piel no siempre ocurre naturalmente.

Esto puede derivar en correr el riesgo de tener puntos negros, espinillas, además de un aspecto opaco y poco saludable.

Pero como la exfoliación es un proceso que también puede maltratar la piel es importante no hacerla todos los días o con productos demasiado agresivos. Con este tip casero podrás exfoliar tu cara con ayuda de la chía, una semilla que tiene un montón de beneficios tanto para la salud, como para nuestra piel también.

¿Qué beneficios tiene la chía?

La chía, también conocida como la salvia prehispánica y junto con el lino es una de las especies vegetales con la mayor concentración de ácido graso alfa-linolénico omega 3 conocidas hasta 2006. La semilla de chía contiene muchos ingredientes como proteínas, calcio, boro (mineral que ayuda a fijar el calcio de los huesos), potasio, hierro, ácidos grasos como omega 3, antioxidantes y también oligoelementos como magnesio, manganeso, cobre, zinc y vitaminas como la niacina, entre otras. Para la piel es un gran agente que ayuda a luchar contra las imperfecciones y acné.

Puede ser usada como un buen exfoliante por su textura y nutrientes, y combinado con aguacate tendrás lo mejor de cada uno. Los dos alimentos pueden dejar tu rostro más limpio, hidratado y saludable. Además, la puedes preparar desde la comodidad de tu casa. Algunos dicen que rejuvenece tu piel, pero eso no lo sabemos.

Ingredientes para un exfoliante casero con semillas de chia y aguacate

· 5 cucharadas de semilla de chía

· Pulpa de 1 aguacate

¿Cómo preparar y aplicar un exfoliante casero con semillas de chia y aguacate?

1. Machaca la pulpa de aguacate como si fueras a hacer guacamole.

2. Luego, agrega las 5 cucharadas de semillas de chía.

3. Mezcla hasta obtener una pasta homogénea.

4. Deja reposar por unos 10 minutos para que las semillas se ablanden un poco, puedes poner una cucharadita de agua si sientes que está demasiado densa.

5. Aplica en todo tu rostro haciendo suaves masajes circulares descendentes.

6. Deja actuar por 10 minutos y posteriormente, retira con agua tibia de manera abundante.

7. Disfruta de la suavidad de tu piel.