Se podría pensar que los labios son la parte de nuestro rostro que menos atención merece durante la pandemia, porque la cubrimos con el tapabocas, pero pasa todo lo contrario. El uso permanente de la llamada mascarilla contribuye a su deshidratación y agrietamiento.

Que nuestros labios no estén expuestos a los ojos de otros, por utilizar tapabocas casi todo el tiempo, no significa que no debamos prestar atención a su cuidado. De hecho, los dermatólogos han visto un incremento importante de pacientes que consultan por resequedad extrema de los labios, y mucho tiene que ver este tiempo de pandemia.

La causa de estas molestias es sencilla, pero se pasa por alto frecuentemente. Esta zona requiere una atención especial no solo porque es uno de los músculos más importantes de nuestro cuerpo, sino porque no contiene glándulas sudoríparas, ni melanina, lo que la hace tan sensible a los cambios emocionales como el estrés, que a su vez activa una serie de hormonas y neurotransmisores que facilitan la pérdida de agua, ocasionando la deshidratación.

Para no tener que llegar al punto de visitar al especialista es clave que se use un bálsamo o hidratante, o cosméticos con activos liposolubles que ayuden a nutrirlos y repararlos. “Los productos que se utilizan para cuidarlos son clave para su protección. Sus ingredientes son importantes para que los estos se mantengan saludables. Por esto, es necesario utilizar formulaciones libres de sustancias tóxicas y de fácil aplicación”, señala Ángela Domínguez gerente de ventas de Cuidado Personal de BASF.

El sedentarismo y los cambios emocionales tienen un gran impacto en el bienestar de la piel, ya que facilitan la pérdida de agua a través de la epidermis, lo que hace que la mucosa se seque en esta zona del cuerpo. Ten en cuenta que cuidar de tus labios durante la pandemia no solo mejorará su aspecto de inmediato, sino que en el largo plazo contribuye a evitar el envejecimiento prematuro.

