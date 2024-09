Psicóloga de Harvard revela la frase que nunca debes decirle a tu pareja

Tener una buena relación de pareja es fundamental para el bienestar emocional y la estabilidad personal. La comunicación abierta, el respeto mutuo y la confianza son pilares esenciales para mantener una conexión saludable.

Las búsquedas reflejan que muchas personas buscan consejos sobre cómo mejorar la relación con su pareja, resolver conflictos y fortalecer el vínculo. Una relación sólida no solo genera felicidad, sino que también reduce el estrés y mejora la calidad de vida en general.

Cultivar el amor y la comprensión diaria es clave para enfrentar los desafíos y crecer juntos en una relación duradera y satisfactoria. Por ello, hace poco una psicóloga de Harvard sacó a la luz aquella frase que no se debe usar pues daña dicho vínculo.

Frases que no se deben usar con la pareja

Una destacada psicóloga de Harvard ha propuesto una frase clave que puede dañar la comunicación y el vínculo en las relaciones de pareja. Sus consejos, publicados en un reconocido medio, ofrecen herramientas prácticas para mejorar la interacción diaria.

La Dra. Cortney S. Warren, psicóloga educada en la Facultad de Medicina de Harvard, reveló algunas frases que tienen el potencial de destruir las relaciones personales.

Según una especialista en relaciones, la clave para evitar discusiones y fortalecer la pareja reside en una comunicación abierta y respetuosa. Los conflictos pueden superarse con diálogo y madurez.

La doctora Warren, especialista en relaciones, ha identificado una frase en particular que puede destruir las parejas. Según la experta, la frase que puede ir deteriorando aquellos que se ha construido por varios meses e incluso años es: “Ojalá nunca nos hubiéramos conocido”.

Dicha frase puede ser tan hiriente que podría marcar el fin de muchas relaciones, tal como afirma la doctora Cortney en su libro Letting Go of Your Ex, después de más de 20 años de experiencia en terapia de pareja.