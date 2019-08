Pussypedia, la enciclopedia en línea sobre la vagina

A finales de 2016, la periodista estadounidense Zoe Mendelson 'googleó' una pregunta que había surgido en una conversación con su novio: ¿Las mujeres eyaculan? Pero de las muchas páginas que aparecieron en su búsqueda —solo la consulta en español arroja cerca de 369.000 resultados— Mendelson no encontró una sola respuesta que la satisficiera. “Había mucha información tonta y de poca calidad. Decidí consultar publicaciones médicas e intenté leer lo que decían. Pero no entendía nada porque no sabía de qué partes del cuerpo estaban hablando ni donde estaban ubicadas o para qué servían”, cuenta en una entrevista con BBC Mundo.

Así que se instaló en su cabeza la idea de crear una plataforma en la que las mujeres pudieran encontrar información útil y confiable sobre sus cuerpos. Dos años después, Zoe y la ilustradora mexicana María Conejo, pusieron en marcha Pussypedia, una enciclopedia digital gratuita, bilingüe e inclusiva de la vagina.

“Pussypedia existe para abordar la falta de calidad y accesibilidad de la información sobre nuestrxs cuerpos en el internet. Es un proyecto de recursos comunitarios: el producto de personas por todo el mundo trabajando juntxs. Es una plataforma diseñada para facilitar nuestra capacidad de colectivamente generar información de alta calidad para nosotrxs mismxs”, dice en su página www.pussypedia.net .

Se llama pussy que es una palabra en inglés para denominar de manera coloquial a la vulva. Sin embargo, ellas han querido adoptar este termino para englobar mucho más: “es una combinación de vagina, vulva, clítoris, útero, vejiga, recto, ano y quién sabe, quizá algunos testículos”, explican.

Tiene una versión en inglés y otra en español. Desde su lanzamiento el pasado mes de julio, ya ha recibido más de 130.000 visitas. Sus artículos abordan temas que van desde la pubertad hasta el prolapso, desde la menstruación hasta la menopausia, pero también hablan de salud trans y derechos reproductivos. “Todos están rigurosamente verificados y escritos para que los entiendan”.

Además, cuenta con las ilustraciones de María Conejo quien encontró por fin, un lugar para lo que venía trabajando desde hacía varios años: “Llevo cinco años tratando de hacer justamente representaciones del cuerpo femenino que exploren la sexualidad o que la reflejen de una manera distinta, como cambiar la manera en que percibimos el cuerpo desnudo. Pussypedia fue el proyecto en donde cuajó todo lo que he estado aprendiendo”.

El portal fue creado gracias a la ayuda de colaboradores y donaciones. Lo hicieron a través de una campaña en Kickstarter para recaudar fondos. El interés en el proyecto fue tan grande, que lograron la meta en solo tres días. Al final recogieron tres veces más de lo esperado, alrededor de unos US$22.000 —más de 70 millones de pesos—.

“Esto fue posible gracias a una gran comunidad global de contribuyentes: Más de 200 humanos increíbles de esquinas lejanas del globo que se han esforzado y han dedicado su tiempo, energía, y pericia son lxs que realmente crearon Pussypedia. Los artículos (a excepción de los portales trans, no binarios, intersexuales y de discapacidad) se escribieron de forma voluntaria. Editamos los artículos y luego los pasamos a voluntarios de verificación de hechos, traductores, e ilustradores. Lo llamamos ‘un proyecto de recursos comunitarios’”, explican sus fundadoras.

