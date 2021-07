Qué es el Síndrome de ASIA, la enfermedad que padece Natalia Durán

A través de sus historias de Instagram, la actriz Natalia Durán compartió que una prueba de patología reveló que su cáncer hizo metástasis. A pesar de la noticia, la artista también dijo que “me he ido recuperando mucho del síndrome de ASIA, qué es el síndrome autoinmune por el cual dos de mis médicos creen que tengo este cáncer. Día a día vamos aprendiendo mucho”.

Para conocer más sobre este padecimiento, consultamos a un experto en el tema. En entrevista con la Revista Cromos, el doctor Nicolás Rozo, médico y epidemiólogo clínico, nos explicó qué es el Síndrome de ASIA, cuáles son los síntomas y cómo se detecta.

¿Qué es el síndrome de ASIA?

Nicolás Rozo (NR): “Corresponde a las siglas en inglés ‘Autoimmune (Auto-inflammatory) Syndrome Induced by Adjuvants (ASIA)’. Este término fue sugerido por Yehuda Shoenfeld y Nancy Agmon- Levin en 2011 para incluir condiciones clínicas que tienen en común la aparición de un fenómeno autoinmune (el cuerpo se ataca a si mismo) posterior a la exposición de sustancias adyuvantes como por ejemplo la silicona de los implantes de cirugías plásticas, en sujetos genéticamente predispuestos.

¿Cuáles son los síntomas y señales de alerta?

NR: “Dentro de los síntomas se incluye:

- Desarrollo de dolores musculares generalizados

- Debilidad muscular generalizada

- Dolor de articulaciones generalizado

- Fatiga crónica

- Sueño no reparador o alteraciones del sueño

- Pérdida de la memoria

- Boca seca.

Todo lo anterior sucede luego de la exposición a un estímulo; a saber, infección, vacuna, silicona, adyuvantes.

¿Cómo se diagnóstica el Síndrome de ASIA?

NR: “Hay un conjunto de criterios diagnósticos propuestos por los mismos autores donde se requiere comprobar la exposición a un agente adyuvante y tener en cuenta los siguientes elementos:

- Aparición de síntomas nombrados previamente.

- El retiro de la exposición mejora o resuelve los síntomas.

- Biopsia del tejido que muestra compromiso por acción de la sustancia adyuvante.

- Aparición de autoanticuerpos específicos contra la sustancia identificada.

- Susceptibilidad genética.

- Enfermedad autoinmune concomitante.

¿Cuál es el tratamiento?

NR: “No existe un tratamiento específico, pero una vez se identifica el agente lesivo, este debe retirarse. Se pueden utilizar adicionalmente antiinflamatorios como los glucocorticoides o terapias biológicas dirigidas a modificar la respuesta inmunológica generada por el agente externo”.

