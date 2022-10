¿Qué es la huella digital y cómo protegerla?

Cuando decimos huella digital no nos referimos a la huella dactilar que hoy el celular o varias aplicaciones reconocen. Tampoco nos referimos a la huella ambiental que deja la infraestructura de internet, aunque tenga el mismo nombre y sea hoy una problemática real. Esta vez hablamos exclusivamente del rastro de información que dejan los usuarios al navegar en la red.

¿QUÉ ES Y POR QUÉ IMPORTA TANTO?

Todas las interacciones, clics, “me gusta”, comentarios, publicaciones, entre otros, dejan una huella casi indeleble en internet. Hay suficientes motivos para preocuparse por el rastro de información que queda en la nube.

Según el manual para el usuario digital del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del gobierno argentino, la huella digital está compuesta por datos públicos, datos publicados por otros y datos generados por el propio usuario. Los públicos pueden incluir documentos, como declaraciones de renta, facturas electrónicas, resúmenes de gastos de tarjetas de crédito y resoluciones judiciales. Se les dice públicos no porque estén publicados y sean de fácil acceso, sino porque se trata de información que puede ser de interés entre el usuario y una entidad. Por otra parte, los datos publicados por otros son esos posts de amigos u otros en los que hayamos sido nombrados o etiquetados. Por último, los datos que genera el usuario incluyen todas las fotografías, perfiles o contenidos que haya compartido

Si bien es difícil que una persona hoy no tenga una huella digital, esta no debe ser una razón para descuidar el tipo de información que compartimos. Se recomienda siempre denunciar las páginas web que tengan información personal sin nuestro consentimiento.

¿PARA QUÉ USAN LOS DATOS DE NUESTRA HUELLA DIGITAL?

En la última década se han comprobado “fugas” de información, como contraseñas y datos personales de compañías como Facebook, Yahoo, Target, entre otras. Estas monetizan los datos al venderlos a otras empresas como perfiles de clientes potenciales. Los proveedores de internet y sus plataformas también pueden intercambiar información y estadísticas sobre las transacciones de sus usuarios, lo que “es un enorme motor económico que mueve y financia gran parte de la red. Pero pocos usuarios reconocen el verdadero valor de sus huellas digitales”, asegura una fuente del gobierno argentino.

Incluso, a raíz de la controversia sobre la prohibición del aborto en Estados Unidos, se ha descubierto que varias aplicaciones para monitorear el ciclo menstrual vendieron información de sus usuarias sin consentimiento a entidades gubernamentales, lo que sugiere la perfilación de mujeres para identificar si interrumpieron su embarazo por fuera de la ley. Allí, el error y la violación a la privacidad pueden ser fatales.

¿CÓMO SE RECOPILAN LOS DATOS DE LA HUELLA DIGITAL?

A través de las cookies, un código sin datos personales que un sitio web envía al navegador. Aceptarlos permite a los servicios y proveedores vincular todas las acciones realizadas por un usuario y conectarlas a un solo perfil. No podemos navegar sin ellas, pues carga información de la página también.

Se recomienda el uso de gestores de contraseñas, así como activar los dobles factores de autenticación. Foto: Pixabay

¿HAY FORMA DE BORRAR NUESTROS DATOS?

No podemos estar seguros de ello. Si bien muchas aplicaciones afirman que los datos personales son eliminados, varias revelaciones han mostrado lo contrario, por lo que la mejor opción es proteger nuestra información desde un comienzo.

¿CÓMO PROTEGER MEJOR NUESTRA INFORMACIÓN?

El experto en seguridad y privacidad Thorin Klosowski afirmó en The New York Times que la forma más indicada de hacerlo es proteger nuestras cuentas, nuestros navegadores y usar un software antivirus en el computador. Para asegurar las cuentas, recomienda instalar un protector como LastPass o 1Password, que ayuda a modificar contraseñas, para no tener las mismas en todas las cuentas. También navegar en pestañas de incógnito, aunque sea incómodo, y configurar los navegadores para no guardar información extra, lo que se asegura con extensiones como uBlock Origin. Otro consejo es confirmar que las autorizaciones de recolección de cookies sean necesarias, y si no son sitios que se visitan regularmente, lo mejor es no permitirlas

