Qué es y cuáles son las causas de la parálisis facial, afección de Laura Rodríguez

Laura Rodríguez es una actriz colombiana, recordada por interpretar a la cantante Marbelle en su etapa adolescente. A través de su perfil de Instagram, la artista contó el pasado 15 de septiembre que 15 días antes sufrió una parálisis facial que afectó la movilidad en su rostro.

Rodríguez envió un mensaje especial a quienes en estos momentos están pasando por algo similar. “Si tú estás pasando por lo mismo, no pares tus días por cómo te ves, porque ‘lo esencial es invisible a los ojos’”, dijo la actriz.

Para conocer más sobre esta afección, consultamos a un especialista. En entrevista con la Revista Cromos, el doctor Sergio Ramírez, especialista en neurología y neurofisiología, nos cuenta qué es la parálisis facial, cuáles son las causas, los síntomas y el tratamiento.

¿Quiénes sufren de parálisis facial?

Sergio Ramírez (SR): “La parálisis facial se puede presentar a cualquier edad, inclusive hay parálisis facial congénitas y de origen hereditario”.

¿Cuáles son las causas de la parálisis facial?

SR: “Hay múltiples causas de parálisis facial, entre ellas están las lesiones vasculares, lesiones traumáticas, lesiones de origen autoinmune, metabólicas; también infecciones asociadas a infiltración por tumores que pueden afectar esta zona cerebral. La manifestación de un cuadro clínico relacionado con un tumor que está apareciendo posteriormente y eso se llama paraneoplásica neoplasia.

La lesión del nervio facial, que es uno de los pares craneanos, se produce por compromiso de su envoltura llamada mielina o por compromiso de su contenido del nervio que es el Action. Estas son las extensiones que tienen los cuerpos neuronales, entonces cuando se produce una lesión de estas estructuras o el mismo cuerpo afecta la transmisión nerviosa hacia el músculo o algunos sitios del sistema nervioso autónomo pues se van a ver alteradas y causan la parálisis facial”.

¿Cuáles son los síntomas de la parálisis facial?

SR: “No son los síntomas relacionados con la parálisis facial. Estos son el producto generalmente de la inflamación del nervio, la compresión del nervio o que el nervio no está irrigado. Por lo tanto, el paciente puede presentar dolor inicialmente en la región que está por detrás y por debajo de la oreja.

Posteriormente, el paciente empieza a presentar la sensación de desviación o asimetría de la cara, puede que no pueda mover inicialmente algún lado de la cara o no pueda cerrar los párpados. También puede ir acompañado de una gran salivación, lagrimeo y que se le acumulé el material alimenticio dentro de la boca.

Como está paralizada la cara y los músculos no solamente la masticación se ve afectada, si no que el paciente puede estar hablando raro. Además, característicamente, como no pueden parpadear, los ojos se irritan y puede conducir a complicaciones como una inflamación de la córnea, llamada queratitis. Esa es una complicación seria de la parálisis facial”.

¿Cuál es el tratamiento de la parálisis facial?

SR: “El tratamiento bien encaminado a la rehabilitación del nervio es efectivo si es posible establecer la causa de la parálisis. Por ejemplo, si es una inflamación, los antiinflamatorios generales y los corticoides podrán ayudar.

Ocasionalmente, necesitamos el uso de antibióticos o antivirales y una terapia física permanente hasta una recuperación del nervio. Cuando el nervio no está respondiendo de manera adecuada y hay un bloqueo de conducción nerviosa muy importante es probable hacer intervención quirúrgica”.