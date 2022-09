¿Qué hacer si te cae semen en los ojos?

Si eres una mujer heterosexual o un hombre homosexual, puede que hayas notado la fascinación de los hombres por eyacular en diferentes partes de tu cuerpo, especialmente en tu cara. Digamos que todo parte de lo consensuado y tal vez tú se lo permites, a pesar de que pueda ser bastante incómodo tener semen en el rostro, aunque todo puede ser aún peor si este líquido llega a caer en tus ojos.

Actúa rápido para evitar complicaciones cuando te caiga semen en los ojos

Puede que ellos tengan mala puntería y generalmente caigan en el cuello, en tu boca o incluso en tu pelo, tú preparas tus gestos de estrella del porno y haces que él se meta en la película, pero cuando llega a tus vistas la situación es demasiado real y la fantasía rápidamente se cae.

Si bien cuando esto pasa el hombre debería ser quien corre a limpiarte y ayudarte, la verdad es que es muy poco probable que esto pase. De inmediato piensas en la conjuntivitis que podría darte, pero tu reacción natural debería ser gritar, correr e ir al baño más cercano.

Como dicen muchos productos cosméticos o de belleza, el primer consejo si te cae semen en los ojos es lavar con abundante agua lo más antes posible, no te confíes si solo cayó un poco en los párpados o pestañas, riega agua en toda esta parte de la cara para evitar que el dolor o molestia se vuelva más intensa.

Las personas que usan lentes de contacto están más seguras frente a este tipo de accidentes, los médicos explican que estos accesorios funcionan como una barrera de protección ante cualquier agresión externa. En este caso no es que no debas enjuagar los ojos, debes retirarlos y limpiarlos con la solución que normalmente usas, hazlo tres veces para limpiar todo el asco que puedes llegar a sentir.

¿Qué riesgos tiene que caiga semen en los ojos?

Cromos conversó con el doctor Andrés Gallego, Director Médico de Boston Medical Group Colombia, y explicó los riesgos de esta situación:

“Más que el semen, hay que tener en cuenta la pareja, si es una pareja de riesgo, es decir, si no sabemos sus antecedentes sexuales por el riesgo de una enfermedad de transmisión sexual. La caída de semen en los ojos tiene el mismo riesgo que una relación sexual sin protección con una persona de riesgo. En esos casos, cuando identificamos un riesgo, lo indicado es lavar con abundante agua y consultar de inmediato al médico, principalmente por el riesgo de VIH.

Si es una pareja estable, que conocemos sus antecedentes, no hay riesgo de algún tipo de ETS, simplemente lavar con abundante agua y no hay que consultar al médico”.

El ardor y la molestia debería desaparecer en menos de 24 horas, si esto no sucede entonces preocúpate y acude a tu médico de confianza, porque podría tratarse de una infección. En algunos casos más graves, cuando él tiene una ITS y no lo sabe, puede trasmitirte clamidia, gonorrea o sífilis. Confía en que tu escenario no sea tan infortunado.