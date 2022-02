A razón del caso Tinder ¿Qué hay en la mente de un estafador?

¿Qué hay en la mente de un estafador? Foto: Tomado de Instagram

El lanzamiento del ‘Estafador de Tinder’, de la plataforma Netflix, cuenta la historia de Simon Leviev, un hombre que se hacía pasar por millonario para coquetear con diferentes mujeres a través de esta aplicación de citas, ganarse su confianza y luego pedirles dinero prestado diciéndoles que estaba pasando por problemas.

Simon Leviev, quien en realidad se llama Shimon Hayut, robó cerca de USD 10 millones a varias mujeres que confiaron en él y le enviaron dinero para ayudarlo.

En días pasados se dio a conocer el caso de Carolina Marín Ruiz, una joven pastelera que conoció a ‘Juan Fernando’ a través de esta aplicación.

Ella contó su historia en un hilo de Twitter e hizo público cada momento que vivió con el hombre que quería estafarla. Algo muy parecido al documental del ‘Estafador de Tinder’.

El ‘estafador de Tinder’ en Colombia

Carolina Marín Ruiz es la joven que tiene una historia similar a la del documental de Netflix y quien contó cómo se sintió en el momento que descubrió que el hombre con el que llevaba hablando por más de 2 semanas y en quien confiaba, quería estafarla.

“Con la primera llamada que él me hizo me sentí desconcertada, muy impactada porque es muy raro que una persona con la que hablas todos los días y en la que empiezas a confiar, de repente resulte ser un ladrón”, dijo en diálogo con Cromos.

También dijo que sintió mucho miedo cuando se dio cuenta que estaba hablando con alguien que estaba en la cárcel “pero luego me sentí agradecida de no haberlo conocido porque si bien me quería estafar pudo haber sido una situación peor, con una persona violenta”.

‘Juan Fernando’ dio ciertas señales a Carolina Marín para que ella notara que era una estafa. Entre esas que él nunca quiso hacer videollamadas y cuando la llamó supuestamente estaba en un retén del Ejército.

Carolina notó que en la segunda llamada que recibió sonaba una grabación que decía “código 51″ y se repetía varias veces. Ahí confirmó que ‘Juan Fernando’ era un estafador.

¿Qué hay en la mente de un estafador?

Para hacer un análisis a fondo sobre qué hay en la mente de un estafador y entender por qué estas personas que se dedican a estafar a otros, Cromos habló con Laura Villamil Cortes, médica especialista en Psiquiatría y Salud Mental.

¿Cuál es el perfil de un estafador desde la psiquiatría?

Laura Villamil Cortes: El perfil característico de un estafador coincide con los rasgos de personalidad antisocial en donde prima un temperamento hipertímico (muestran un aumento de energía para realizar actividades, ganas de ser el centro de atención).

También tiende a violar los derechos de los demás, son personas que viven en al límite ya que las situaciones arriesgadas les generan sensación de recompensa.

Un estafador es incapaz de ser empático pues su satisfacción es lo primordial. Desde pequeños uno puede ver que estas personas mienten, engañan, les cuesta respetar límites y seguir normas.

¿Influyen los hábitos o costumbres en las que crece un estafador?

Laura Villamil Cortes: Claro que sí, la baja atención materna, el abandono en la infancia por parte de los padres, el abuso físico infantil está completamente relacionado con la aparición del trastorno antisocial de la personalidad.

También los apegos fuertes, los estilos de crianza cálidos basados en el amor y el respeto en donde se le da importancia a la empatía y la conciencia con el resto de seres vivos reduce el desarrollo de este tipo de trastorno de personalidad.

¿Qué sentimientos desarrolla un estafador? ¿Les causa placer?

Laura Villamil Cortes: Las personas con este tipo de trastorno de personalidad buscan actividades de riesgo, el riesgo les genera placer. En su día a día sufren de un vacío profundo a menos que estén “al limite”.

Son egocéntricos, narcisistas, dominantes y carentes de remordimientos. A pesar de cometer crímenes es preciso decir que nunca se desconectan de la realidad, el estafador es consciente de sus actos por malos o dolorosos que parezcan.

