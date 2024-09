¿Qué significa “triki triki” Halloween? Este es su verdadero significado

Halloween también conocida como la noche de las brujas. Su día exacto de celebración es el 31 de octubre. Se ha convertido en una celebración que reúne decoraciones con calabazas, casas embrujadas y disfraces de todo tipo. Las personas se pueden personificar desde princesas o superhéroes hasta zombis y asesinos seriales.

En esta fecha la tradición principal es disfrazarse y pasar por las casas cantando “triki triki Halloween, quiero dulces para mí”. Como su canción lo dice, es un cántico que, entre otros, es utilizado para pedir dulces. ¿Pero, conoces qué significa?

¿Qué día es Halloween 2024 en Colombia?

Para el 2024, Halloween cae el día jueves, 31 de octubre. Alista tu disfraz para celebrarlo desde el jueves hasta el fin de semana.

¿Qué significa dar dulces en Halloween? ¿Cuál es su origen?

Proviene de varias costumbres del pasado que se relacionan con el festival celta Samhain, que festejaba el momento en el que los espíritus de los muertos regresaban al mundo de los vivos. Durante la edad media, en países como Inglaterra se daba la práctica llamada “souling”, traducido a “pedir almas”, consistía en que las personas de bajos recursos iban de casa en casa ofreciendo oraciones por los familiares muertos a cambio de comida.

Luego de que los irlandeses llevaron Halloween a Estados Unidos, la tradición cambió. Los niños comenzaron a disfrazarse y pedir dulces o dinero, lo que se convirtió en “truco o trato”, donde en lugar de ofrecer oraciones, los niños solo reciben dulces.

¿Qué significa triqui triqui Halloween?

El cántico “triki triki Halloween” es una adaptación de Latinoamérica que se le hizo a la frase “trick or treat” que en inglés significa “truco o trato”. Es utilizada como la canción en la que los niños indican que participan en el juego de pedir dulces. En el centro de la tradición, su sentido es que los niños esperan recibir dulces a cambio de no hacer travesuras. Razón por la que habrás escuchado el resto de su letra: “Triki triki Halloween, quiero dulces para mí y si no me das, te rompo la nariz (te crece la nariz)”.