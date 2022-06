Quiebra financiera: descubre los primeros pasos para superarla. Es posible hacerlo

En cobro de deudas por alimentos no aplica el monto inembargable para cuentas de ahorro. Foto: Getty Imeges

La psicóloga Ana Luz Arias suele recibir a una gran cantidad de pacientes que manifiestan desesperación absoluta por cuenta de la falta de dinero, el aumento de las deudas y la imposibilidad de cumplir con los compromisos económicos adquiridos. Si esto era común hace unos meses, actualmente, en medio de una crisis macroeconómica, es muy probable que su consultorio esté a reventar.

Las consecuencias de la pandemia del coronavirus se siguen viviendo en muchos hogares. Ante un panorama incierto y desalentador, esta especialista nos da luces para no perdernos en medio de la zozobra y mejorar nuestra relación con nuestras finanzas, desde el punto de vista emocional y psicológico.

Estoy quebrado: ¿Qué puedo hacer?

En la medida de lo posible, trate de anticiparse a un problema mayor, y busque ayuda. Si ve que sus finanzas no van como deberían, vaya a donde un psicólogo que lo guíe antes de que la situación esté fuera de control.

“Nos cuesta muchísimo aceptar que estamos mal, que no podemos continuar o que debemos cerrar el negocio. Pero es necesario parar, hacer un alto, decirles a nuestros acreedores que no tenemos cómo pagarles. Cuando dejamos de hacer resistencia y apelamos a nuestra inteligencia, logramos resolver. Se trata de eso, de sacar nuestras propias habilidades, de volver a confiar y no esperar a que sean los demás los que nos solucionan la vida”, afirma Ana Luz Arias.

Inteligencia financiera: ¿Cómo es mi relación con el dinero?

Mejore la relación que tiene con el dinero. Él es su amigo, pero debe tratarlo como tal”, asegura Arias. De acuerdo con la chilena Marianela Del Carmen Denegri, psicóloga e investigadora especializada en Psicología Económica, en Latinoamérica, más del 75% de la población no tiene cultura financiera.

“Estamos entregados al sistema –asegura en una de sus charlas–. A lo que nos diga la ejecutiva del banco o la del fondo de pensiones. Rara vez nos atrevemos a preguntar, y si tomamos un crédito no sabemos qué tasa de interés está cobrando”.

Según estas dos especialistas, entonces, tenemos que tomar el toro por los cuernos y buscar información fiable para saber cómo sobrevivir a la crisis. El conocimiento no solo da poder, sino la claridad mental necesaria para tomar acciones sensatas.

Los libros de los millonarios: ¿Sirven para algo?

“Hay mucho que aprender de los millonarios: lea sus libros y tome cursos de libertad financiera. Esto le dará las herramientas para iniciar de nuevo, pero con un esquema adecuado para su negocio o emprendimiento”, aconseja Arias. Otros empresarios ya han dado sus pasos y tenido sus caídas, podrá aprender de ellos para renacer.