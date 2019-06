¿Quieres cambiar tu look? Déjate inspirar por estas famosas

Vía: Europapress.

Por estos meses la gente se anima a hacerse cortes y colores de pelo más atrevidos. Tanto hombres como mujeres aprovechan y se lanzan con cambios que en otro momento no tienen tan en mente. Traemos cuatro ideas para ti.

Si necesitas una idea o un estilo como referente ten presente esta selección de celebridades que han experimentado con nuevos estilos:

Beyoncé.

La intérprete de 'Single Ladies' dejó atrás, a mediados de mayo, el color miel de su melena XXL por un tono mucho más oscuro al que nos tenía acostumbrados. Los mechones frontales en tonos rubios son un acierto, ya que aportan al rostro una iluminación perfecta para esta época del año. Y si queremos conseguir unas ondas de sirena como las que está acostumbrada a lucir la cantante podemos recurrir a unas pinzas o un risador en el día a día. De forma fácil y sencilla podemos dar volumen a nuestro pelo, solo tenemos que rizar el cabello mechón a mechón, siempre en la misma dirección, y después cepillarlo para deshacer la forma original del bucle, consiguiendo así hondas profundas y ordenadas. Solo nos quedará fijar el peinado y ¡listo! Un look diferente sin necesidad de ponernos en manos de expertos.

Kim Kardashian.

Las transformaciones de esta celebridad son tantas que, en muchas ocasiones, cuesta trabajo discernir cuándo se trata de un cambio 'real' y cuándo ha recurrido a extensiones. Su última apuesta, sin embargo, parece ser de verdad.¡Seguro que este bob te sirve como ejemplo si estás pensando en un corte y fresco cómodo! Lo bueno de estos cortes de pelo es que no necesitan grandes cuidados de cara a las vacaciones. El largo del cabello impide que este se enrede y a la vez permite que se seque con mayor rapidez, todo un lujo para los largos días de piscina y playa.

Sophie Turner.

Recientemente lució un flequillo que ha enamorado a muchos, aunque sea postizo. Sea como sea, ¿por qué no lanzarte con uno así? Los flequillos desfilados le dan un aire desenfadado a nuestro rostro, además de tener que olvidarnos de pasar por la peluquería con frecuencia para recortar el largo. Con este tipo de flequillos no hay que tener miedo de que no nos quede un corte recto si intentamos cortarlo en casa, ya que es este toque desigual lo que le da estilo a estos flequillos. ¿Te animas?

Katy Perry.

Siguiendo la tendencia que llegó para quedarse hace unos meses, la californiana luce ahora un rubio por el que también ha apostado Maluma. Este tono es muy favorecedor, pero, para conseguirlo, es necesario decolorar. Se trata de un proceso que puede dañar el cabello, por lo que utilizar un producto que ayude a reducir los daños al máximo, es fundamental. Y si queremos lucir las mismas ondas desenfadadas que Katy Perry lleva en su nuevo look también podemos recurrir nuevamente a un rizador de pelo. En este caso solo debemos marcar un poco menos los bucles y despeinarlos después con los dedos, dejando que las ondas caigan por su propio peso y se acomoden alrededor de nuestro rostro.