¿Qué tan grave es la enfermedad que le paralizó a Justin Bieber la cara?

Justier Bieber no está pasando los mejores días de su vida, recientemente, se pronunció en redes sociales dejando muy preocupados a sus millones de fans alrededor de todo el mundo, pues informó que sucede de un problema de salud que dejó paralizado un lado de su rostro, exactamente, se trata del síndrome de Ramsay Hunt.

“Como pueden ver, este ojo no está parpadeando. No puedo sonreír en este lado de mi cara, así que tengo una parálisis completa en este lado de mi cara”, expresó el cantante mientras exponía cómo el lado derecho de su cara no logra moverse correctamente.

“Es por este virus que ataca el nervio de mi oído y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis”, agregó en el video de 3 minutos que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Cómo se mencionó, la causa de esta penosa situación es el síndrome de Ramsay Hunt, que “ocurre cuando un brote de culebrilla afecta el nervio facial cerca de los oídos”, así lo sostiene el portal especializado en atención médica de la Clínica de Mayo.

Es provocado por el mismo virus que la varicela, “Además de la erupción dolorosa de la culebrilla, el síndrome de Ramsay Hunt puede provocar parálisis facial y pérdida auditiva en el oído afectado”, añade el sitio web.

“Después de que la varicela desaparece, el virus aún vive en los nervios. Años después, puede reactivarse”.

Conoce más de los síntomas del Ramsay Hunt:

Los síntomas son varios, entre los principales están un sarpullido rojo doloroso con ampollas llenas de líquido al interior y alrededor del oído, así como debilidad o parálisis facial en el mismo lado del oído infectado, dice la Mayo Clnic.

El paciente puede experimentar dolor de oído, pérdida de la audición o zumbido en los oídos (tinnitus), también dificultad para cerrar un ojo, vértigo, cambios o pérdida total del gusto, igualmente, puede percibir la boca y los ojos secos.

En la mayoría de los casos, los síntomas pueden ser temporales, sin embargo, hay una probabilidad de que lleguen a ser permanentes.

Cuando los pacientes presentan dificultad para cerrar un párpado, esto puede generar dolor en los ojos y la visión borrosa, esto suele pasar más en personas mayores de 60 años.

Esta enfermedad debe tratarse con medicamentos antivirales, corticoesteroides y analgésicos.

De esta manera, la gira mundial de Justiner Bieber, ‘Justice’, que inició en febrero de este año, tendrá que ser aplazada, al menos los próximos tres espectáculos.

El canadiense le pidió a sus admiradores que fueran pacientes, además aclaró que físicamente no se siente capaz de hacer sus shows.

“Esto es bastante serio, como pueden ver. Ojalá no fuera así, pero, obviamente, mi cuerpo me dice que tengo que bajar la velocidad”, expresó el intérprete de ‘Peaches’.

“Espero que entiendan. Usaré este tiempo para descansar y relajarme y volver al cien por ciento para poder hacer aquello para lo que nací”.