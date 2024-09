Regresa el cine a 6.000 pesos en Colombia ¿Cuándo y dónde?

En las últimas horas, se dio a conocer que en septiembre vuelve la oferta para disfrutar las funciones de cine a tan solo 6 mil pesos. Esta es una gran oportunidad para que te animes a ver esa película que no has podido apreciar o, por qué no, que quieras repetir, pues 6 mil pesos te permiten visitar al cine de una forma más fácil.

¿Por qué tiene este valor la entrada? Quédate leyendo para averiguarlo.

¿Cuándo es el día del cine en Colombia en 2024?

La razón por la que el cine vale 6 mil es por la celebración del Día del Cine en Colombia en 2024. Este año la oferta será el día jueves 12 y el viernes 13 de septiembre.

Esta celebración se lleva a cabo por la iniciativa de las principales cadenas de cine en el país: Cinemark, Royal Films, Cinemas Procinal, Cineland y Cinépolis.

La preventa de las boletas comienza el martes 10 de septiembre, pero los días en los que los colombianos pueden acceder a cine con boletas de 6 mil son solo los mencionados (12 y 13 de septiembre). Compra tus entradas, arma el plan y disfruta de esta oportunidad que se da muy pocas veces en el año.

¿Qué películas hay en la cartelera de los cines?

Para disfrutar del cine en estos dos días, te presentamos las películas que puedes ver:

Beetlejuice Beetlejuice:

Romper el círculo:

Alien Romulus:

Deadpool & Wolverine:

Estas y más producciones puedes disfrutar este 12 y 13 de septiembre. Recuerda salir de la monotonía y darte el tiempo para estar contigo mismo.