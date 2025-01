Reyes magos: mitos sobre los sabios que visitaron a Jesús. ¿Eran más de tres?

Cada 6 de enero, millones de niños en el mundo dejan agua y galletas para los reyes magos, esperando con ilusión los regalos que estos misteriosos personajes traerán. La historia de su viaje a Belén es una de las más icónicas de la Navidad. Sin embargo, más allá de los relatos populares, la realidad sobre los Reyes Magos está llena de incógnitas y mitos que han evolucionado con el tiempo.

La imagen de tres monarcas siguiendo una estrella para adorar al niño Jesús está profundamente arraigada en la cultura cristiana. Pero, ¿realmente eran tres? ¿Fueron guiados por un fenómeno celestial? ¿De dónde venían? Un análisis de los textos bíblicos y la historia revela muchas sorpresas.

Tres reyes magos… ¿o más?

Uno de los mayores mitos es que eran tres. La única razón por la que se cree esto es porque llevaron tres regalos: oro, incienso y mirra. Sin embargo, en las primeras tradiciones cristianas, algunos decían que fueron siete o incluso doce. Fue hasta el siglo V que el papa León I estableció oficialmente la cifra de tres.

También sus nombres —Melchor, Gaspar y Baltasar— son una invención posterior. No aparecen en la Biblia, sino en escritos medievales y mosaicos del siglo VI. Incluso, en algunos textos antiguos, los nombres eran diferentes y variaban según la región.

No eran reyes, ni viajaban en camellos

El título de “reyes” es una atribución tardía. En el Evangelio de Mateo, simplemente se les menciona como “magos”, un término que en la antigüedad hacía referencia a sabios y astrólogos de Persia o Babilonia. En realidad, es probable que fueran sacerdotes zoroastrianos expertos en astronomía y profecías.

Otro mito recurrente es que viajaban en camellos. Las pinturas y películas han reforzado esta imagen, pero en la época, los nobles y viajeros acomodados solían usar caballos árabes, más rápidos y cómodos. Los camellos eran más bien utilizados para transportar mercancías, no para viajes de élite.

La estrella: un fenómeno astronómico, no un GPS celestial

La estrella de Belén es otro de los elementos más fascinantes de la historia. No obstante, no hay registros históricos de un evento astronómico que coincidiera con la fecha del nacimiento de Jesús. Algunas teorías sugieren que pudo haber sido una conjunción planetaria o un cometa, pero lo cierto es que no los “guió” directamente al pesebre.

De hecho, los magos primero llegaron a Jerusalén, donde preguntaron por el “rey de los judíos”. Herodes, al enterarse de la noticia, los envió a Belén, y solo entonces vieron nuevamente la estrella, que les indicó la ubicación del niño.

No llegaron el 6 de enero y su visita no fue instantánea

La fecha en la que los Reyes Magos llegaron a ver a Jesús tampoco es precisa. La tradición los ubica en el pesebre junto con los pastores, pero en el relato bíblico se menciona que visitaron a un “niño”, no a un recién nacido. Algunos estudiosos creen que su viaje tomó meses, e incluso años, y que Jesús ya tenía más edad cuando recibió sus regalos.

Además, después de su visita, los magos no regresaron a informar a Herodes, ya que, según el relato, fueron advertidos en sueños de tomar otro camino. Esto desató la furia del rey, quien ordenó la matanza de los inocentes, otro episodio clave en la historia bíblica.

Los reyes magos en la cultura popular: evolución y simbolismo

A lo largo de los siglos, los Reyes Magos han adquirido nuevas representaciones. En la Edad Media, se les asignó la idea de que representaban a los tres continentes conocidos en la época: Europa (Melchor), Asia (Gaspar) y África (Baltasar). Sin embargo, esto es otra invención sin base en los textos originales.

Incluso, la imagen de Baltasar como un rey de piel oscura apareció hasta el siglo XV. Antes de eso, los tres eran retratados con características europeas.

Por otro lado, el significado de los regalos —oro para la realeza, incienso para la divinidad y mirra como presagio de la muerte— sí ha sido ampliamente aceptado, aunque no hay pruebas de que cada uno trajera un solo obsequio en particular.

Más allá del mito: el verdadero legado de los Reyes magos

Independientemente de los mitos y curiosidades, la historia de los Reyes Magos sigue siendo una de las más entrañables de la Navidad. La magia de su llegada y la ilusión que despiertan en los niños año tras año son prueba de su arraigo cultural.

Si bien su origen puede estar envuelto en misterio, su mensaje de esperanza, generosidad y fe ha trascendido generaciones. Y aunque su historia ha cambiado con el tiempo, una cosa es segura: cada 6 de enero, la tradición de los Reyes Magos seguirá viva en los hogares, recordando que la magia y la sorpresa siempre tienen un lugar en el corazón de la gente.