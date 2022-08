Rosalía Bogotá: ¿Cuál es el significado de Motomami?

Rosalía puso de moda el término ‘Motomami’ y ahora todos hablan de la mujer poderosa que se esconde detrás de esta palabra que es furor en redes sociales.

Para hablar de este término es importante señalar que la coyuntura nos exige comentar de la presencia de Rosalía en nuestro país, quien se presenta por primera vez en Bogotá, este miércoles 31 de agosto a las 9:30 p.m. en Movistar Arena, donde los fans y seguidores podrán cantar al unisonó canciones como ‘Con altura’ “Saoko”, “Chiken Teriyaki” o “Despechá”.

Rosalía se encuentra realizando su primera gira mundial, “Motomami World Tour” que contará con 46 espectáculos, incluyendo un concierto el 30 de agosto en Bogotá, Colombia. Foto: Cortesía: Sony Music

¿Qué significa ‘Motomami’?

Rosalía se ha convertido en una de las artistas hispanohablantes más famosas de los últimos años a nivel mundial. Su último disco titulado ‘Motomami’

“El disco tiene una estructura binaria, dos tipos de energía opuesta… Moto significa ‘fuerte’ y está relacionada con la agresividad, mientras que Mami se refiere a la ‘fragilidad’… También hay sentido del humor e ironía”, dijo la cantante española a Rolling Stone

Motomami se compone por el significado de dos palabras: Moto (fuerza) fuerza y Mami (Fragilidad). Según contó la propia cantante para una entrevista con El País de España, es en honor a su madre, que siempre iba en moto a recogerla.

La palabra ‘Moto’ proviene del japonés y se refiere a una persona dura o fuerte y la palabra ‘Mami’ del español que se utiliza para referirse a la madre o la mujer con poder de crear.

“Moto es el lado más agresivo y Mami es el lado más vulnerable. En este disco hay canciones con drums muy agresivos y hay canciones más de balada, más conectadas con ese lugar sensible”, comentó en entrevista Rosalía.

“Se oye mi abuela porque era un mensaje de WhatsApp que mi abuela me mandó estando yo en el estudio y dije yo, por qué no voy a poner a mi abuela si mi abuela es la Motomami original. Y mi madre también, es una inspiración muy grande, es una Motomami de pies a cabeza, cuando yo era pequeña me llevaba a Harley Davidson e iba vestida en leather negra, iba con su chaleco negro de cuero, iba con sus botas, con su melena rubia rizada, siempre iba con sus anillos y sus pendientes, y es una mujer que siempre me ha inspirado entonces también mi madre es la OG Motomami y de aquí es que viene todo”, explicó la cantante nacida en Sant Esteve Sesrovires de España.

Rosalía destacó que ama andar en motos, pero el significado de su nuevo álbum tiene algo de japonés y de su dualidad en la música que expresa entre el flamenco y los demás géneros más urbanos que suele usar en sus canciones.