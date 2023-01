Salud | ¿Sabías que la fresa tiene 70 % más vitamina C que la naranja?

La piel necesita atención para que permanezca hidratada, luminosa y bien protegida del sol. Es por esto que en los últimos años el cuidado de la piel se ha convertido en uno de los temas más relevantes para la salud.

Según el diario chileno Emol, en el 2021 el 64 % de la población en el mundo ya habría cambiado su rutina de limpieza y cuidado de la piel. Lo que pocos saben es que dentro de estos cambios ha sido protagonista el uso de productos que contengan vitamina C, gracias a todos sus beneficios. Y aún la mayoría no conoce a fondo todas las maneras en la que puede ser beneficiosa.

La vitamina C y su relación con las frutas

La vitamina C es un nutriente primordial para nuestra salud y la de nuestra piel, entre sus principales beneficios están que contribuye a la reparación de los tejidos, fortalece el sistema inmunitario y es esencial para muchos de los procesos enzimáticos del cuerpo que nos mantienen sanos, además de ser un potente antioxidante.

Foto: Pexels

Cómo si fuera poco, ayuda en dos importantes procesos:

Es necesaria para la producción de colágeno en las células cutáneas.

Ayuda a proteger la piel de los radicales libres que dañan las células y aceleran su degradación, responsables de la síntesis de componentes de la piel como el colágeno.

Por esta razón es usada en una amplia gama de medicamentos de venta sin receta, se vende como complemento dietético y es, cada vez más, un ingrediente clave en los productos para el cuidado de la piel femenina.

La vitamina C se encuentra de forma natural en una gran variedad de alimentos y la naranja siempre ha sido considerada como una de las frutas que tiene el mayor el contenido de este nutriente, pero lo que no se sabía, hasta ahora, es que las fresas contienen más cantidad de vitamina C, incluso por encima de los cítricos.

5 grandes beneficios de la vitamina C en la fresa: