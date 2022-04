Según la ciencia: 11 errores que no debes cometer a la hora de ligar o coquetear.

Esto descubrieron investigaciones de la Universidad de Nicosia sobre los principales errores en el momento de coquetear con alguien. Foto: Pexels

Si bien cada persona tiene su estilo y personalidad a la hora de coquetear, sin duda también es una habilidad que puede trabajarse en el tiempo.

Hay a quienes se le facilita un poco más que a otros, pero no hay que considerarlo un talento innato. Prueba de eso es un estudio de la Universidad de Nicosia en Chipre titulado “Lo que constituye el mal coqueteo: un estudio exploratorio de factores decisivos en las relaciones” y publicado en la revista Personality and Individual Differences en el que se expone un patrón de aquellas cosas que las personas definitivamente no consideran atractivas a la hora de conocer y coquetear con alguien.

En este estudio se incluyen algunos comportamientos que quizás más de una vez habremos pasado por alto, pero con seguridad han causado estragos, y las investigaciones lo comprueban.

Las 11 actitudes más desagradables para la gente a la hora de coquetear

En la investigación participaron más de 200 personas, a las que se les plantearon una serie de preguntas sobre las estrategias de coqueteo más desagradables. Sus respuestas las compararon con las de 700 participantes adicionales que tuvieron que calificar qué tan molestas les resultaban las estrategias identificadas por el primer grupo. Se encontró que esto tiene un mayor impacto en las mujeres que en los hombres.

El estudió identificó que, de las once tácticas más desagradables, la más rechazada por la población es el coqueteo demasiado obsceno o sexista. Seguido de la mala higiene y de la indecisión o el deseo de coquetear con múltiples potenciales parejas al mismo tiempo.

Los investigadores pudieron confirmar que las personas narcisistas, sin buen sentido del humor y con baja autoestima tienden a ser rechazadas más a menudo.

El acercamiento “pegajoso” también fue uno de los ganadores (o “slimy” según el artículo). Se refiere a cierta actitud excesivamente aduladora de alguien cuyas intenciones no son transparentes.

Según el diccionario urbano el término informal “slimy” se usa coloquialmente para referirse a alguien que manipula una situación para obtener algo, y ofrecen como ejemplo aquellos hombres que se acercan a las mujeres haciendo pasar sus verdaderas intenciones por amistad o incluso, aquellos hombres que se hacen pasar por mejores amigos de mujeres comprometidas cuando en realidad sus intenciones son diferentes.

El experimento dirigido por Menelaos Apostolou, profesor de psicología evolutiva, también encontró que las personas con las que hay diferencias de opinión también son menos atractivas, y es difícil tener una relación con alguien que tiene opiniones contrarias a las propias. Esta fue la tercera la característica que más rechazo generó en los participantes.

Adicionalmente, quienes tienden a decir muchas groserías generan rechazo en el otro. “Hay que evitar decir comentarios sexistas u obscenos, y tocar a la persona demasiado también es algo a dejar de hacer”, escribió Apostolou en el artículo publicado en la revista ‘Personality and Individual Differences’.

También se aclaró que las personas desean sentir que aprenden con su pareja, por lo que la falta de inteligencia también tiene un efecto negativo a la hora de generar interés en una relación. Afirmaron también que dentro de los factores importantes, aunque menos prioritarios están la tacañería y no ser una persona atractiva. “La gente puede mejorar sus resultados coqueteando si cuidan su apariencia, prestando atención a su piel e incluso si se ofrecen más a menudo a pagar las cuentas en las citas”, explicó Apostolou, el director del estudio.

La gente más joven privilegia el adquirir nuevas experiencias y aprender, por lo que suelen salir con personas muy diferentes entre sí, mientras que las personas mayores son más exigentes con sus deseos o amigos, así que estas actitudes tienen un mayor impacto.

Así que en conclusión, es clave evitar estas 11 actitudes en el coqueteo:

Obscenidad y acercamiento pegajoso Mala higiene No querer exclusividad Demasiadas diferencias de opinión Sexismo y vocabulario vulgar Bajo intelecto Narcisismo Poco sentido del humor Baja autoestima Ser demasiado ‘tocón’ Ser tacaño

