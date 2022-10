¿Usar vibradores puede hacer que el clítoris pierda sensibilidad?

Si bien la sexualidad es para disfrutarla, puede que haya cosas que todavía desconozcamos sobre cómo funciona, por ejemplo, si usas vibrador, puede que en algún momento te hayas preguntado si hay tal cosa como utilizarlo demasiado, lo que también podría hacerte preguntar si puede tener un efecto negativo en tu clítoris.

¿Qué tipo de estimulación te brinda un vibrador?

No creas que eres la única en preocuparte, seguro que muchas más personas se han cuestionado al respecto, entre todo este mar de dudas, también podría surgirte otra pregunta: “¿Cuál es la diferencia entre la estimulación manuela con la que te da un juguete sexual?

Solo usar vibradores hace que te acostumbre y pierdas la capacidad de sentir estímulo con prácticas manuales.

Ana Lombardía, psicóloga y sexóloga, da su perspectiva sobre el tema: “Los vibradores nos ofrecen una forma de excitarnos y sentir placer muy eficaz. La vibración puede ser muy potente y, por tanto, puede facilitar en muchos casos el hecho de sentir placer y obtener orgasmos. En algunas ocasiones, sucede que, si nos acostumbramos a masturbarnos usando únicamente el juguete, nos habituamos y, entonces, la estimulación con nuestras propias manos, las de nuestra pareja o la de una lengua no resulta suficiente”.

A raíz de estas declaraciones también podrías preguntarte si eso puede deberse a que se podría ir perdiendo la sensibilidad o porque definitivamente las herramientas al alcance de la mano se vuelven definitivamente en la mejor opción para el placer.

Entonces Lombardía explica: “No es tanto que el clítoris pierda sensibilidad, sino que terminamos acostumbrándonos a lo ‘fácil’, así como a recibir una estimulación muy potente, a veces, sin estar excitadas. Además, a nivel mental y emocional, hacerlo con vibrador requiere menos ‘esfuerzo’, entonces, lo preferimos. En la consulta veo con frecuencia a mujeres que se han acostumbrado al uso del vibrador y que no son capaces de disfrutar sin ellos. Algunas, incluso, obtuvieron su primer orgasmo con un vibrador y, ahora, no pueden obtenerlo manualmente”.

¿Es malo usar vibradores?

No realmente, lo que pasa es que en algunos casos condiciona al cerebro a no aprender o no concentrarse en el proceso de la excitación y dar rienda suelta a la imaginación, una parte básica de disfrutar la sexualidad.

Asimismo, al tener orgasmos tan fáciles y mecánicamente, estos pueden ser muy breves, lo que se puede quedar en una sensación de poca satisfacción como resultado, al menos así lo comunica la experta.

Entonces no es que sea malo usar estos vibradores, lo que pasa es que debes tener en cuenta que existen muchas maneras de disfrutar de tu sexualidad y que no te debes olvidar que a veces es mejor alejarse de la tecnología para entregarte a lo que pueden hacer tus manos y cómo ese placer puede ir aumentando paulatinamente hasta llegar al clímax.