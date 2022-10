Descubre aquí si sufres de gordofobia

Cuesta creer que no seamos capaces de mirar a una persona sin valorar su figura. Ahora, imaginémonos a nosotros. Proyectémonos frente al espejo, sin ropa, y quedémonos contemplando por unos segundos. Nuestra cabeza, inevitablemente, empieza a inclinar la balanza hacia un lado.

Te puede interesar leer aquí: Conoce a la prima de Gigi y Bella Hadid que es modelo plus size

Aquí encuentras más contenidos como este

No se puede quedar quieta o simplemente no puede cavilar algo distinto a apreciarnos o despreciarnos por lo delgados o lo pasados de kilos. Si nos sentimos a gusto, nos acercamos más al reflejo para descubrir algo que no nos gusta. Examinamos el pecho, los brazos, el abdomen…

Ashley Graham es una reconocida modelo plus size.

Somos prisioneros de lo que pensamos. En la mayoría de los casos, el pesimismo se desploma sobre el optimismo. Vuelve la pregunta ¿qué significa volverse neutral? La respuesta es sencilla: es dejar de pensar en bueno o malo, blanco o negro, me gusta o no me gusta cuando se trata de nosotros y, por supuesto, de los demás.

Te puede interesar: Test de autoestima ¿Qué tanto te quieres?

Es una posición que podría aplicarse a varias esferas de la vida, pero lo que importa, al menos en esta nota, es aprender a aceptarnos bajándoles el dedo señalador a las industrias que insisten en que determinadas tallas son las correctas, y también a las personas que creen que existe un solo tipo de cuerpo.

Además, debemos discutir la posición de algunos guías espirituales que se esmeran en pensar en positivo. Amarnos y aceptarnos tal y como somos es una exigencia que puede ser tan apremiante como abrocharse una faja quemadora de calorías o someterse a una dieta estricta.

Body neutrality es un movimiento que visibiliza los peligros de los cuerpos idealizados, y discute las visiones positivistas. Mucho más sencilla de ejecutar es la tercera vía que propone un cambio radical y sencillo en el análisis. Además de trascender el odioso juicio de valor y la autoaceptación sin miramientos, nos sugiere eliminar la idea de lo estético.

Sin arrastrar la cruz de cómo quisiéramos vernos, es más fácil trazarse metas al momento de practicar un deporte, comer y, ¿por qué no?, cuando nos detallamos frente al espejo. “No amar ni odiar por completo tu cuerpo puede ser un paso importante para lograr romper el paradigma de las maneras polarizadas de pensar que a menudo acompañan a los problemas corporales,” dijo la psicóloga Stella Stathi a la revista Cosmopolitan. “Te puede dar un objetivo que no te haga sentir abrumada o te parezca imposible, pero que seguirá siendo un avance importante”.

Posiciones que difieren

Body positive es un movimiento creado en la década de los noventa, que revindica la diversidad racial y corporal frente a la imperante imagen de los modelos rubios californianos. Las activistas Connie Sobezak y Deb Burgard pusieron sobre la mesa una visión que discute los cánones de belleza impuestos por las omnipresentes industrias culturales. Los cambios que demanda esta corriente encontraron en la era digital a su mejor aliado.

En las redes sociales, las marcas de ropa, los fabricantes de juguetes y los influenciadores por fin popularizaron a los modelos tradicionalmente excluidos. La decisión de variar los talles en las campañas publicitarias fue aplaudida por unos y criticada por otros, que pronto detectaron en esa posición una estrategia comercial de falsa inclusión.

“El movimiento de positividad corporal que reconocemos hoy ya no se centra en las personas gordas. Se ha convertido, simplemente, en otro espacio seguro para que las personas más delgadas se sientan bien con sus cuerpos en una sociedad que ya lo hace por ellos”, escribió Stephanie Yeboah, bloguera y escritora inglesa.

La industria de la literatura de superación personal abrazó el Body positive . Sin embargo, los libros que privilegian el amor propio se han topado con la visión de académicos y activistas que denuncian su inalcanzable promesa. “Debemos tener cuidado con la idea de que si no estás satisfecho con tu figura es porque no te esfuerzas como deberías. Hay que ser muy precavido con el lenguaje, porque influye en el pensamiento, la emoción y en la acción o el bloqueo”, explica la psicóloga María Victoria Sánchez.

“No estar satisfecho con mi silueta depende, en gran parte, de factores culturales, sociales, de mi estado de salud, de mi autoestima… Demasiadas cuestiones relevantes como para simplificarlas en una variable de esfuerzo personal”. Justamente, para evitar los extremos, body neutrality llegó para liberarnos del corsé de lo hegemónico. Si ahora nos interpretamos distinto al vernos sin ropa, significa que ya no somos víctimas de la encrucijada a la que nos invita la sociedad desde el día en que aprendemos a valorar lo que nos gusta y lo que no. Nunca deberíamos avergonzarnos de lo que somos. Jamás.

¿Qué es el odio al cuerpo?

Es la fobia por las figuras que no son hegemónicas, generalmente hacia las de tallas grandes. En redes sociales se encuentran campañas que luchan contra este flagelo que mina la autoestima de millones de personas.