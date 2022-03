Tania Pimentel, la mexicana que visibiliza el potencial de las mujeres profesional Foto: Cortesía

12 emprendedoras de diferentes países latinoamericanos, representando un abanico de diversas culturas y proyectos, las cuales tuvieron la oportunidad de recibir la formación necesaria para transformar sus ideas y sueños en un negocio exitoso en el programa ¨Escuela Imparables” del canal E! Entertainment.

Te puede interesar leer: Zendaya: la reina del estilo vintage en la alta costura

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Tras una gran 1era temporada llena de aprendizaje y desafíos, gracias a sus grandes destrezas, liderazgo y talento, Tania Pimentel resultó la gran ganadora recibiendo un gran premio monetario que le servirá para impulsar el crecimiento de su emprendimiento, Women index

Tania habló con la Revista Cromos sobre su participación en este programa y además de su emprendimiento y de qué manera está ayudando a miles de mujeres en el mundo.

¿Cómo fue ese proceso para llegar ¨Escuela Imparables”?

Fue algo fuera de serie. Mis amigas me animaron, participé, fui pasando ciertos filtros, y ya cuando estaba a punto de entrar dije: ‘si voy a entrar, eso es real’, y pues en mi proyecto hablo de que las mujeres tenemos que hacernos visibles, que tenemos que aprovechar cualquier espacio para mostrar nuestro trabajo, dije pues yo tengo que ir, tengo que practicar lo que predico.

Allá todo fue una experiencia única, conocer a mis compañeras, conocer sus historias en el primer día que nos presentaron, yo decía ‘wow, todas son unos ‘mujerononones’ , todas son exitosas en su área, todas éramos muy diversas, en edad, cómo nos veíamos, de donde veníamos, entonces me encantó esa diversidad y pues yo lo tomé cómo una inspiración para ser mejor cada día y poder superar estos retos a los que nos enfrentamos, que definitivamente creo que nos hicieron crecer a todas y que somos unas antes y después de esta experiencia.

Te puede interesar leer: Un futbolista ruso y varias estrellas criticaron la invasión a Ucrania

¿Qué fue lo más complicado al estar en el concurso? ¿Qué enfrentaste durante todo ese proceso?

Creo que lo más difícil para mí, fue superar mi síndrome del impostor, yo si llegué esperando lo mejor, poniendo lo mejor de mí, pero si decía: ‘bueno, todas son tan talentosas que espero no salir en el próximo capítulo, y fui teniendo este cambio de mentalidad y lo que me ayudó mucho fue hacerme terapia a mí misma, creo que siempre creemos que alguien más nos va a echar porras y muchas veces esa responsabilidad recae en nosotras mismas, literal yo iba y me miraba al espejo y decía: ‘si puedes Tania, has enfrentado cosas o retos en tu vida, entonces venga, vamos’, yo misma me echaba porras, digo también mi familia y mis amigos, pero creo que tuve ese cambio de mentalidad de decir: ‘si puedo y si quiero ganar esto’, y yo traté siempre de dar lo mejor de mí, de aprender, de recibir la crítica, de transformarla en algo positivo que me sirviera a mi para seguir creciendo.

Ahora cuéntame de tu emprendimiento. ¿De qué se trata Women Index?

Women index es una red profesional que reúne a mujeres de todas las profesiones para dar visibilidad a su trabajo de la mano de una comunidad muy cercana y mediante el uso de la tecnología.

Llevamos dos años de existencia, hacemos conexiones de las mujeres que ya pertenecen al índice que hasta el momento son 2.500 mujeres, con medios locales para que su trabajo tenga mayor exposición y que pueda mostrarse y ser visibles; las capacitamos también para que puedan aprender de ellas mismas, trabajar esa visibilidad de tras día, en temas de liderazgo, marca personal, relaciones públicas, etc. Las invito a que se registren.

Cuéntanos un poquito del nacimiento de esta plataforma. ¿Cómo ha sido el proceso ya que te conectas con mujeres de todo el mundo?

Esto nació, porque yo desde niña siempre quise ser bióloga marina y nunca tuve una referencia, nunca tuve a quien ver para que fuera un modelo para seguir y terminé estudiando arquitectura, no me arrepiento de eso, pero creo que me faltó modelos y creo que eso es lo más importante, eso es lo que queremos lograr con Women Index.

De ahí yo organicé muchos eventos en donde me enfrentaba siempre a que me dijeran es que no hay mujeres en ciencia, no hay mujeres en tecnología, y claro que somos muchísimas, entonces Women Index reúne a todas estas mujeres para decir: ‘Oye, sí hay, aquí estamos y levantar la mano’ y que nadie vuelva a decir que no hay expertas.

Fue un proceso largo, la verdad es que yo organicé estos eventos por casi 6 años y luego fue que dije: ‘Claro, cómo puedo yo poner mi granito de arena a esta gran causa que es el empoderamiento femenino y que logremos derribar esta barrera de los 257 años que nos faltan para lograr una igualdad laboral y económica con las mujeres, entonces esa fue la forma en que nació Women Index y creo que hay muchas iniciativas que creo es super necesario para afrontar este gran problema; nosotras estamos haciéndolo desde el lado profesional porque creemos que la independencia financiera de las mujeres es clave para solucionar muchos de los problemas a los que nos enfrentamos.

¿Qué viene para Tania después de ganar este gran concurso?

Fíjate que Escuela Imparables me ayudó a pensar en grande, me ayudó a pensar en Women Index como un negocio y considerar hasta dónde podría llegar. Creo que cambió mi percepción de mí misma, de una emprendedora a una empresaria, entonces para Women Index vienen cosas grandes, ahora estamos pensando en escalar nuestro negocio, en convertirlo también en una aplicación, estamos buscando personas que sean afines a nuestras ideas para que puedan apoyar el proyecto y que tengamos inversionistas y aliados.

La idea es tener oportunidades de negocio de y crecimiento para las mujeres profesionales en todo momento para que sí logremos avanzar, y creo que ese es justo el mensaje de Escuela Imparables: cómo hacemos que más mujeres se atrevan a dar ese paso en Latinoamérica, cómo hacemos para que más mujeres sean emprendedoras, y creo que la respuesta es capacitándonos, buscando esas mentorías y tejiendo estas redes de colaboración entre nosotras, yo creo que si una llega, abre camino para las demás, y estamos en una etapa que a mí me da muchísima emoción y muchísima fe en que todo va a cambiar y que todo va a mejorar, pues porque las mujeres nos estamos uniendo y estamos entendiendo que juntas es cómo podemos llegar y superarnos y seguir aprendiendo.

Hablabas también del tema de la igualdad, cuáles serían esos tips para que podamos llegar a esa igualdad.

Yo creo que todo el mundo nos tenemos que involucrar en que las mujeres crezcamos, esto no es un tema solo de las mujeres, nos debería concernir a todos e interesar el progreso femenino por igual.