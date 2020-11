El huevo es una gran fuente de nutrientes y uno de los alimentos favoritos en casi todo el mundo. Pero una duda recurrente es si debemos guardarlos en la nevera o fuera de esta para conservarlos.

Normalmente, cuando vamos al supermercado o a la tienda por huevos, se encuentran a temperatura ambiente, por lo que lo lógico pareciera es que permanezcan fuera de la nevera de nuestra casa, pero si lo que quieres es conservarlos por más tiempo sí hay que hacer uso del refri.

La razón por la que en los sitios de venta de huevos no se guardan en nevera es porque sí lo hicieran se dañarían en el momento en que la clientela los llevara a su casa. Es decir, el cambio de temperatura les afectaría. Debes saber que la superficie del huevo es porosa y si la cáscara se ve afectada por la humedad del ambiente, los microorganismos pueden viajar a su interior y dañarlo.

Lo primero es comprobar que los huevos no tengan algún tipo de fisura y no intentes lavarlos, solo hasta el momento de su preparación. Si puedes conservarlos en un lugar fresco, lejos de la humedad, no hay problema, pero si tu cocina no es muy grande y están expuestos al calor o el vapor de otros alimentos al cocinarlos, llévalos a la nevera. Durarán un poco más gracias a la baja temperatura.

Revisa si el huevo está en buen estado

Al igual que pasa con otros alimentos, es recomendable que revises la fecha de vencimiento, pero si la perdiste o no la recuerdas, este sencillo experimento te ayudará a corroborar si su consumo aún es apto.

Toma un vaso con agua y sumerge el huevo

1. Si el huevo queda totalmente hundido significa que esta fresco.

2. Si el huevo comienza a inclinarse hacia arriba quiere decir que está perdiendo frescura, pero aún puedes comerlo.

3. Si el huevo flota completamente, es mejor que lo deseches porque está en mal estado.

