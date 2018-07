Técnicas comprobadas para lograr el orgasmo femenino

Redacción Cromos

El orgasmo femenino es un misterio y un regalo. La ciencia y los hombres siempre han estado interesados en descifrarlo. Las mujeres, por su parte, cada vez entienden más su cuerpo y aprenden a disfrutarlo. Por eso este estudio es interesante: analiza la información aportada por cientos de mujeres (entre los 18 y los 94 años) que dieron luces acerca de lo que sienten, lo que les gusta y lo que les funciona.

El estudio –publicado en el Journal of Sex and Marital Therapy y realizado por investigadores de la Universidad de Indiana en colaboración con la organización OMGYes– incluía preguntas básicas como “¿Dónde disfruta ser tocada?”, en cuyas repuestas posibles estaban las siguientes opciones: directamente en el clítoris, en la piel alrededor del clítoris, en los labios de la vagina, etc.

También había interrogantes más específicos. “¿Qué movimiento disfruta más: circular, de lado a lado, arriba y abajo, o diagonal”. O “¿qué tanta presión prefiere: ligera, firme, profunda?”.

En cuanto al lugar en el que la mujeres prefieren ser tocadas, las respuestas fueron muy diversas y, en esa medida, poco concluyentes: dos tercios de ellas dijeron que disfrutaban la estimulación alrededor del clítoris, en los labios vaginales o con suaves caricias sobre el clítoris directamente. Aunque las alternativas son variadas, vale la pena probar las tres opciones, teniendo en cuenta que son las opiniones más recurrentes.

A la hora de hablar del movimiento, en cambio, dos se llevaron las votaciones más altas: arriba y abajo (63,7%) y de manera circular (51,6%). En este punto, el 75% reveló que prefería un movimiento rítmico que saltara de más intenso a menos intenso una y otra vez.

En cuanto a la presión, la mayoría eligió que fuera entre suave y media. Solo el 16% dijo que disfrutaba todo tipo de presión.

Por otra parte, las mujeres encuestadas ayudaron a reiterar un punto clave para el placer femenino que aún muchos hombres no conocen o no quieren entender: solo el 18,4% reportaron que la penetración era suficiente para llegar al orgasmo, mientras que el 36,6% explicó que la estimulación del clítoris era necesaria para lograrlo.

El estudio también comprobó que no todos los orgasmos son iguales. El 77,5% de las mujeres aseguró que algunos son mejores que otros y el 36% confirmó que la experiencia es mucho más placentera si se estimula el clítoris durante la penetración.

“Es importante expandir nuestra conversación cobre el orgasmo –explicó Debby Herbenick, la autora líder del estudio, a Broadly–. Generalmente hablamos del tema de forma binaria: llegamos al orgasmo o no llegamos. Pero los orgasmos tienen matices y ser conscientes de eso puede mejorar la experiencia y llevar a la exploración”.