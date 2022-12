La palabra que debes incluir en tu perfil de una app de citas para tener más éxito

Crear un perfil en una app de citas no es tarea fácil, de por sí abrir uno le toma tiempo a algunas personas, a pesar de que no son cosa nueva, hay quienes todavía prefieren conocer a alguien en la vida real y no en el ciberespacio. Pero completar el perfil hace que llegue una serie de dudas, ¿qué decir y qué no decir?, porque después de todo, el objetivo es llamar la atención de las demás personas, pero cómo hacerlo cuando son tantos usuarios en línea, recordemos que los mismos psicólogos dicen que en la actualidad la búsqueda del amor es casi como un proceso de selección.

También te puede interesar: 5 cosas que debes saber de la mamoplastia de aumento

Aquí encuentras más contenidos como este

Completar tu cuenta es casi como elaborar una hoja de vida, contar algo sobre ti, cuáles planes te gustan, cuáles son tus hobbies favoritos, etc. Vale tener presente que LinkedIn hace estudios en colaboración con reclutadores de diversas empresas para hacer el currículo según la profesión, escogiendo las palabras adecuadas y cuáles son las que son mejores evitar.

A propósito de esto, también lo podemos hacer cuando de amor se trata, aunque muchos pueden pensar que verse guapos en las fotos seleccionadas hace toda la tarea, la verdad es que para llamar realmente la atención va más allá. Un estudio realizado recientemente por Zoosk, un sitio de citas estadounidense demostró qué es lo que es más conveniente escribir, y que no, en este tipo de espacio y lograr más matches.

El ejercicio es un gran plus en los perfiles de citas. Foto: Pexels

Tinder: comparte los buenos resultados de ejercitarse

Según los resultados, la palabra más exitosa en un perfil es nada más y nada menos que “pilates”. Usarla puede potenciar la atracción de los demás usuarios hasta en un 160% de acuerdo a la encuesta realizada a 7.000 usuarios.

Eso no es todo lo compartido, si bien “levantar” en el gimnasio ya no es tan popular, todo lo que tenga que ver con vida saludable, entrenar, ejercitarse, tiene buen significado a la hora de conocer personas. Los términos que estén relacionados con el deporte y el entrenamiento generan más likes, otras palabras son: kickboxing, zumba, yoga, entre otras.

Además: Piel: ¿Qué cuidados debe tener una piel madura para evitar manchas y resequedad?

El 65% de las personas entrevistadas afirma que es importante que sus pretendientes se ejerciten regularmente, aunque el “postureo”, o sea, esforzarse para obtener la aprobación de alguien, no gusta aun 11%.

Las fotos de vacaciones

Entonces lo que se recomienda es que, si eres amante del deporte, hazlo notar en tu perfil porque obtendrás excelentes resultados. Sin embargo, si las fotos en el gimnasio son pura pose puede resultar bastante dañino, en ese sentido, un estudio de Tinder revela que las fotos de vacaciones son más positivas.