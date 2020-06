En tiempos de emergencia, la inteligencia financiera es tan necesaria como respetar el aislamiento, lavarse las manos y usar el tapabocas. Depende de cada persona que el pánico golpee lo menos posible los gastos, los ahorros y las inversiones.

La pandemia es un tsunami que pone en jaque los sistemas sanitarios y financieros. Las pérdidas humanas pueden ser igual de catastróficas a las económicas. El Banco Mundial ya informó que el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia caerá un 2% en el 2020. Con las economías en rojo, ¿qué se puede hacer con el dinero en estos días? De cada uno depende que un billete se convierta en enemigo o aliado. Clara Inés Guzmán, representante de Skandia Colombia, sostiene que “si las personas tienen ahorros y no los necesitan ante la emergencia, es mejor dejarlos donde están. En algunos casos, si los re- tiran pueden perder rentabilidad”. Si hay deudas o gastos de primera necesidad, como comer y pagar servicios, la experta recomienda usarlos, en vez de pedir prestado a un banco.

“Un préstamo no es prudente, porque no se sabe qué ingresos se van a tener en el futuro. Es mejor usar los ahorros, sobre los cuales no hay que pagar intereses”.

El virus también contagió los portafolios de bajo, mediano y alto riesgo de los inversionistas. Juan Camilo Rojas, gerente de Estrategia de Inversiones de Credicorp Capital, sugiere un análisis frío y paciente. A su consideración, si no se dispone del consejo de un asesor especializado, el inversionista debe conservar su estrategia inicial para evitar la especulación, aunque los valores caigan. Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, dice que es imprescindible “tener claro el horizonte para el que está hecha la inversión.

Si son inversiones a largo plazo, las fluctuaciones de corto plazo pueden ser tolerables, e incluso percibidas como una oportunidad para incrementar el ahorro”. Paradójicamente, la cercanía de una recesión global puede interpretarse como una oportunidad en el mercado bursátil. Puede que hoy se oigan truenos en la bolsa, pero, según lo que augura el analista Olarte, en algún momento escampará: “En la crisis financiera del 2008, los mercados estadounidenses cayeron durante 18 meses y perdieron el 56% de su valor. Sin embargo,en los años siguientes, la ganancia acumulada fue cercana al 400%”.

LA BANCA HA OFRECIDO ALIVIOS PARA SUS CLIENTES: MENOS INTERESES, REFINANCIACIÓN DE CRÉDITOS, PLAZOS DE GRACIA PARA SALIR DE DEUDAS Y PRÓRROGAS PARA PAGAR TARJETAS DE CRÉDITO.