Los perros son animales muy amorosos y suelen ser comprensivos con muchas cosas, pero hay algunos que odian que les corten las uñas.

Existen diferentes razas de perros que se caracterizan por tener un carácter amoroso y cariñoso, otros son un poco más complicados.

Esto no quiere decir que no se puedan educar o que ellos no puedan aprender sobre algunas acciones o comportamientos.

Por ejemplo, si tienes un perro al que no le gusta cuando le cortas las uñas puedes hacer algunos ejercicios antes para que se adapte a esta actividad.

¿Quieres saber cuáles son?

Aquí te contamos.

Tips para cortarle las uñas a tu perro

Lo primero que debes hacer si tu perro odia que le corten las uñas es cambiar su mentalidad y para ellos pueden seguir estos tips:

Debes poner el cortaúñas en el suelo con varios premios a su alrededor para que lo empiece a relacionar con algo bueno.

Este ejercicio debes hacer varios días antes para que tu perro lo relacione y empiece a verlo como un objeto que le trae cosas positivas.

También debes asegurarte que a tu mascota no le incomode que le toquen las patas y para eso vas a tomar uno de los premios y se lo vas a dar. Una vez lo esté comiendo empieza a acariciar sus patas y antes de que lo termine debes dejar de tocarlas. Este ejercicio debes hacerlo habitualmente para que tu mascota se adapte a que le toquen las patas.

Posteriormente empiezas a tocar a tu perro con el cortaúñas en sus patas y siempre debes premiarlo cuando lo tenga cerca. Si ves que aún no se siente cómodo cuando tiene cerca este elemento debes devolverte a los pasos anteriores y repetirlos por más tiempo.

Por último, empieza a cortar las uñas de tu mascota una por una, asegúrate que sea en un momento de calma para que sea más fácil.

Lo más importante de estos tips es que siempre premies a tu perro.

