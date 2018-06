Un consejo tecnológico para sentirnos más seguras cuando salimos solas

Natalia Roldán Rueda

Cuando compartimos el taxi con un amigo y lo dejamos en su casa para seguir a nuestro destino, las mujeres nos hemos acostumbrado a oír una frase: “Avísame cuándo llegues”. Lo mismo ocurre si vivimos cerca del restaurante en el que nos reunimos con unos colegas y decidimos caminar solas hasta nuestro hogar: “Mándanos un mensaje para saber que llegaste bien”. No tener compañía en la calle y hacer parte del género femenino implica estar en peligro.

Yo siempre he sido desjuiciada a la hora de avisar que he llegado sana y salva. Se me olvida. Y cuando me llaman la atención por mi falta de memoria siempre pienso: y si no llego, ¿qué pueden hacer todas esas personas preocupadas por mi seguridad? Implicaría buscar la aguja en el pajar.

En estos días, sin embargo, me hicieron caer en la cuenta de un recurso tecnológico con el que contamos y al que le podríamos dar mejor uso. Muchas, quizá, ya lo hagan. Pero creo que son más las que aún no son conscientes del arma que tienen en sus manos: Whatsapp.

Con esta aplicación tenemos la posibilidad de enviar a cualquiera de nuestros contactos nuestra ubicación en tiempo real y podemos compartirla durante el periodo que escojamos: de 15 minutos a ocho horas. Es decir, ese contacto puede ver cada uno de nuestros pasos a medida que los damos. En esa medida, nuestro novio tiene la alternativa de hacerle seguimiento al taxi en el que nos montamos y asegurarse de que no tome una ruta inadecuada. Nuestros amigos puede confirmar si efectivamente llegamos a nuestra casa. Y si alcanzáramos a avisar en un mensaje que efectivamente estamos en peligro (decir, por ejemplo, que el conductor no nos deja bajar o que alguien no está persiguiendo), nuestros seres queridos podrán tomar medidas rápidas y efectivas para ayudarnos. Dejamos de ser la aguja en el pajar.

Si te llama la atención esta herramienta y nunca la has usado, estos son los pasos para hacerlo. Sencillísimos:

1. Busca a tu persona de confianza en Whatsapp.

2. Justo al lado izquierdo del espacio donde le escribes mensajes hay un signo ‘más’ (+),

presiónalo.

3. Te aparecerá un cuadro con diferentes opciones (cámara, fotos, documento, ubicación y contacto): presiona ‘Ubicación’.

4. Se abrirá un mapa y podrás escoger entre dos opciones: ‘Ubicación en tiempo real’ y ‘Enviar mi ubicación actual’. Presiona ‘Ubicación en tiempo real’.

5. Según la configuración de tu teléfono, es posible que aparezca un mensaje que dice: “Whatsapp no tiene acceso a tu ubicación en segundo plano. Para activarla, pulsa Configuración > Localización > Siempre.

6. Regresa a Whatsapp y vuelve a presionar ‘Ubicación en tiempo real’.

7. Elige ‘8 horas’ y envíala.

8. Una vez enviada, tienes la posibilidad ‘Dejar de compartir’ cuando quieras.