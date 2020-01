Una candidata que nació sin brazos quiere convertirse en la próxima Señorita México

Redacción Cromos

Una malformación llamada Amelia Bilateral no le impide soñar. Ha participado en Señorita Imagen Porteña y en Miss Nachital. En el segundo Gabriela Molina se quedó con el primer lugar, posición que le permitirá competir en Miss Veracruz 2020. "Yo voy a pasar las mismas pruebas que todas las concursantes, yo voy a pasar todas, por eso me estoy preparando en todos los ámbitos", dijo en una entrevista publicada en Reuters.

Una infancia marcada por el matoneo de sus compañeros de colegio formó a esta joven psicóloga de 24 años, que pretende coronarse en cada competencia que destaque la belleza. Sin embargo, lo que realmente busca es llevar al público un mensaje de aceptación y empoderamiento.

"Para mí ni para nadie hay límites. He tenido varias caídas y tropiezos, me he levantado porque la vida sigue y he aprendido a vivir con mi discapacidad y he aprendido que mi discapacidad no es un límite, es lo más grande", manifestó.

Se está preparando física y mentalmente para su próximo objetivo. Sabe que, de coronarse Miss Veracruz, su mensaje llegará a más personas. Sin conocer a sus rivales ni al jurador calificador, está concentrada en realizar su mejor papel en un evento que seguramente terminará privilegiando las propuestas tradicionales. "En el concurso pasaré por lo mismo. Me van a evaluar de la misma manera que a todas las demás y la ganadora representará al nacional en el Miss México", dijo.

Su carrera de psicóloga y su historia de vida inspiran sus charlas motivacionales. Sus delicadas facciones y su espigada figura las complementa con respuestas claras y contundentes cuando está participando. Independientemente del resultado en la elección de Miss Veracruz, desde ya puede afirmarse que Gabriela Molina rompió estereotipos.