“Una mente fuerte es el pilar de un cuerpo sano”: Juanita Uribe

Juanita Uribe tiene 56 años y lleva más de 30 en el mundo del deporte. Es una mujer de cuerpo y mente sólidos, como ella lo asegura. Desde pequeña pensó que su vida giraría en torno a la construcción de casas y por esa razón decidió estudiar arquitectura, pero terminó construyendo cuerpos. Realizó estudios en Estados Unidos que le otorgaron el título de fisiatra, preparadora física, especialista en poblaciones especiales y en biomecánica, entre otros. Son más de 120 diplomas que la han catalogado como una health coach. Con su experiencia ha motivado a varias personas a que realicen cambios en sus vidas, historias que también le han dado un motivo para seguir con su labor.

Uribe habló con El Espectador sobre su trayectoria en el mundo del fitness, de sus motivaciones para seguir con este trabajo, de los aspectos importantes para empezar a entrenar y de su participación en el Festival Yo, que se llevará a cabo los días 10 y 11 de agosto en el parque de la 93, un evento organizado por la Asociación Amigos del Parque 93.

¿Cómo llegó al mundo del entrenamiento y el deporte?

Comencé en esto hace más de 30 años. Mi motivación era entrenar y ser la mejor. La apariencia física era el resultado del deporte que practicabas; no era el objetivo ni la prioridad, como sucede hoy en día.

Con la maternidad encontré en el entrenamiento la forma de mantenerme activa sin las exigencias del alto rendimiento. Me encantó y acá me quedé. Luego acepté la invitación para ser parte de los Global Trainers de Reebok University, en Estados Unidos. Recibí su propuesta, acepté el reto, aprobé exámenes, requisitos y demás, siendo la única latinoamericana incluida como entrenadora de entrenadores. Llevamos 25 años juntos.

Las personas necesitan motivación para hacer ejercicio. ¿Cuál es la suya?

Mi motivación: las personas. Por otro lado, tengo la certeza de que la prioridad es mi cuidado. Solo estando integralmente bien podré apoyar y guiar a todas esas personas que me confían su bienestar físico y mental.

¿Qué es lo más difícil de ser “coach” en un país como Colombia?

Aceptar que la minoría de tus pacientes son colombianos. Tengo pacientes en diferentes países, incluso sin contacto físico, que creen en lo que hago, lo valoran, lo recomiendan a otros y lo consideran una profesión. En Colombia, entrenar te convierte en entrenador, alimentarte sano en nutricionista y meditar en life y health coach. No está del todo mal, pero para mí es insuficiente. La experiencia y la vivencia no reemplazan la formación académica. Esto está cambiando en Colombia. Veremos más personas comprometidas y capacitadas profesionalmente.

¿Qué es lo que más valora de lo que le ha dejado su trabajo?

En la parte profesional, ser mentora y referente para muchos del medio que incursionan de manera arriesgada en la aventura de convertirse en entrenadores. También, ser parte del proceso de recuperación de personas que por accidentes y lesiones veían inalcanzables metas que logramos cumplir y sobrepasar juntos, y, personalmente, la satisfacción de tener clientes que llevan conmigo más de 25 años y que considero mis amigos incondicionales, en todo el sentido de la palabra.

¿Cómo motivar a una persona con sobrepeso a que empiece a hacer ejercicio?

La motivación no es solo necesaria para los que tienen sobrepeso. Tengo pacientes con obesidad que están más motivados que aquellos que no la tienen y que, además, gozan de una vida privilegiada donde todo está resuelto. La motivación está más ligada a la aceptación de lo que eres y al propósito de lo que quieres llegar a ser; no siempre está relacionada con querer llegar a una talla o lograr un cuerpo atlético.

¿Cuáles son los aspectos más importantes a la hora de mejorar la condición física?

Cada persona tiene unas necesidades diferentes. Están los aspectos fisiológicos, fundamentales para estar físicamente sano, como fuerza y resistencia muscular, condición cardiovascular, flexibilidad y composición corporal. Por otro lado, están los aspectos psicológicos, que afectan el estado de ánimo, niveles de energía, proceso digestivo y calidad del sueño. El balance entre ellos es lo que se define como bienestar. Es importante identificar fortalezas y debilidades y así fijar objetivos y aspectos por reforzar.

¿Cómo mejorar la autoestima de una persona que cree que el sobrepeso es de por vida?

En estos casos mi recomendación es empezar trabajando la mente; el cuerpo será su reflejo. El sobrepeso tiene comportamientos ligados a la forma subjetiva y poco compasiva con que nos miramos, a la estabilidad emocional independiente de las opiniones de los demás. Esto termina manifestándose en un cuerpo físico que, al no tener criterio propio u objetividad de analizarse de manera realista, es susceptible a todo, pierde su identidad, sin congruencia en su actuar y pensar. Una mente fuerte es el pilar de un cuerpo sano.

Si quiero empezar en el mundo del entrenamiento, ¿qué es lo primero que debo saber?

Querer es un buen inicio. Es necesario actuar. Fijar metas claras, reales, y anticipar. Una meta clara es que voy a entrenar dos días a la semana, una meta real. Mi disponibilidad de tiempo y anticipación representan el compromiso, dejando mi ropa lista la noche anterior. Solo así sobrarán las excusas.

Algún caso que quiera resaltar de una persona cuya vida cambió totalmente.

La lista es larga. Pacientes con complicaciones médicas importantes, donde debes respetar el diagnóstico y hacerte cargo del pronóstico. Mi verdadera satisfacción se centra en lograr levantar personas caídas, y que durante el proceso puedan, además, terminar siendo mejores personas. Enfatizo a mis pacientes que la felicidad no viene por tallas, ni por lo definido que esté su cuerpo para exhibirlo en las redes sociales. Se trata de ser y actuar de manera coherente y que el cuerpo sea el reflejo de tu claridad y congruencia mental.

¿Qué representa para usted ser la invitada de un evento como el Festival Yo?

Es un honor. Los conocimientos tienen la verdadera validez en la medida en que los puedas transmitir, que contribuyan a motivar y ser el inicio del cambio. Es importante agradecer a todos los que de manera generosa disponen de su tiempo para oírte y tener la certeza total de que los asistentes saldrán con una apreciación distinta, motivados y claros sobre temas importantes relacionados con