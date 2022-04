Viaja tranquilo: ¿Por qué no debes cargar el celular demasiado tiempo en el carro?

Si sales de Semana Santa, no cometas este error con tu celular. Foto: Pixabay

Si te preocupa si cargar el teléfono en el carro o dejarlo demasiado tiempo conectado tiene alguna consecuencia sobre la batería, no eres el único.

La carga de la batería hace que el rendimiento del celular disminuya con el tiempo, sin importar cómo lo carguemos, pero hacerlo en el carro puede traer consecuencias tanto para el vehículo como para el celular.

Si tu carro cuenta con sistemas como Apple Carplay, Android Auto o MirrorLink no tienes de qué preocuparte, no habrá daño en el teléfono ni en el vehículo, pues estos sistemas permiten que el celular se cargue de manera correcta. Si no, quédate para aprender más.

¿Por qué te aconsejamos no hacerlo?

1. Los puertos USB no tienen la potencia necesaria

Los puertos USB incluidos en los carros, generalmente están dispuestos para conectar una memoria y poner música, ya que la potencia que se requiere para esto es muy baja. Estos puertos no tienen la capacidad para cargar el teléfono y por esto toma tanto tiempo en encender, o subir el porcentaje de carga. Peor aún si se utiliza el GPS o para llamar. la potencia de salida de la batería del carro no siempre es constante y no está optimizada para el teléfono.

2. Se consume la gasolina y desgasta la batería del carro

Otra desventaja es que indirectamente el celular estaría ‘consumiendo’ la gasolina del carro, pues usa la energía de la batería y aunque el consumo no es muy significativo, al mantenerlo encendido se puede hacer más evidente.

¿Sirven los adaptadores para cargar el celular?

Si y no. El encendedor de cigarrillos generalmente proporciona 12V de potencia, mientras que los teléfonos inteligentes generalmente usan 5V, y si es un buen adaptador, puede regular el voltaje de manera segura. Sin embargo, si el adaptador no funciona correctamente o no pertenece al fabricante del teléfono, podría enviar demasiada energía al celular y dañarlo. Puede haber también sobrecargas o picos repentinos de energía que pueden dañar el celular para siempre. Si usas un adaptador defectuoso, esto podría llevar a que la batería se sobrecaliente y se dañe. Depende tanto del teléfono, como del adaptador, como de la edad o antigüedad del vehículo.

Útil para emergencias, pero mejor, no lo hagas

Sin duda es útil para una emergencia y no desaconsejamos su uso esporádico, bajo tu propio riesgo. Pero para evitar inconvenientes, no olvides cargar tu celular antes de salir de casa, especialmente, si te vas de vacaciones y te espera un largo camino.

