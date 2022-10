Video: Así anunció Henry Cavill su esperado regreso como Superman

Reconocido por haber interpretado a Superman y adorado por muchas y muchos, su personaje lo llevó a ganar más reconocimiento del que ya tenía.

El actor británico también ha hecho parte de otras producciones que lo llevaron a tener toda la experiencia para asumir el reto de representar a uno de los súper héroes más queridos de los cómics.

Henry Cavill de nuevo en la piel de Superman

El actor que hizo parte de películas como Man of Steel, Batman v Superman o Justice League volverá a estar en escena como Superman.

Luego de los rumores, prácticamente ya confirmados, de un cameo en “Black Adams”, Warner Bros. ha anunciado que ya está preparando una nueva película sobre el personaje.

Tal y como informa The Hollywood Reporter, el estudio se encuentra en las primeras fases de desarrollo de lo que será “El Hombre de Acero 2″.

A través del clip de vídeo que os ofrecemos a continuación. “Quería esperar a que acabase el fin de semana por respeto a quienes no hubieran visto Black Adam. Pero, ahora que la habéis tenido la oportunidad de verla, quiero que sea oficial: voy a volver como Superman”.

Aunque no dio muchas pistas del tema, el actor asegura que su participación en la película Black Adam es solo una pequeña muestra de lo que está por venir.

El regreso de Cavill en “Black Adams” habría llevado a Warner a reconsiderar sus planes de futuro, logrando un nuevo acuerdo con el famoso actor.

También se conoció que el CEO de la compañía, David Zaslav, y los productores Michael De Luca y Pam Abdy se encuentran buscando guionistas para hacer realidad la secuela. La misma fuente señaló que Christopher McQuarrie era el favorito para el trabajo, pero actualmente se encuentra ocupado con la franquicia de “Misión Imposible” protagonizada por Tom Cruise.

A la espera de encontrar guionistas, lo que sí se ha confirmado es que “Man of Steel 2″ será una secuela directa del filme de 2013, que fue el que dio inicio al Universo Extendido de DC.

Desde entonces, el Superman de Cavill había aparecido en otras tres ocasiones en la franquicia, en “Batman vs Superman: El amanecer de la justicia” (2016), en “Liga de la Justicia” (2017) y en la nueva versión de la misma realizada por Zack Snyder.

Según el medio MeriStation “recientemente se ha hecho pública una información en la que se asegura que desde Warner Bros. se declaró a Cavill “persona non grata” tras no hacer el favor de aparecer en Shazam! para el famoso cameo de Superman, que finalmente se hizo sin rostro. En aquel momento, el ejecutivo Toby Emmerich de Warner aseguró que “este actor ahora es una ‘persona non grata’ dentro del estudio. ¿No piensa hacernos ese favor? Muy bien. Entonces nunca volverá a ser Superman”.

No obstante, parece que todo quedó allí y ahora la compañía y el actor están en mejores términos.