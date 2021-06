Vitaminas antioxidantes para una piel más radiante

Es cierto que escuchamos mucho sobre los beneficios de las vitaminas antioxidantes. Cuando se trata de nuestra alimentación, existen muchos alimentos deliciosos que aportan vitaminas antioxidantes, haciendo muy fácil encontrar alternativas nutritivas con poco esfuerzo.

Así que, ¿por qué no tomamos la decisión consciente de seleccionar ingredientes más nutritivos para el cuerpo, tanto por dentro como por fuera? Por supuesto que me refiero a la piel. Todo se trata de la nutrición. Los expertos de Herbalife Nutrition hablan de los beneficios de una alimentación balanceada, que contenga un aporte adecuado de vitaminas antioxidantes, puede ayudarte a lucir bien por fuera y sentirte bien por dentro.

Escuchamos mucho sobre la importancia de las vitaminas antioxidantes. Y tenemos suficiente información para poder leer las etiquetas y asegurarnos de que nuestros productos favoritos para el cuidado de la piel contengan estas vitaminas para la piel. ¿Por qué? porque funcionan. Después de todo, las vitaminas antioxidantes son los enemigos de los radicales libres.

Pero, aunque los efectos de algunos antioxidantes de los productos tópicos pueden ser útiles, lo que consumes apoya las funciones del cuerpo. Una piel visiblemente más maravillosa siempre comienza desde el interior, así que es muy importante siempre empezar desde ahí.

Nos encantan los antioxidantes

Cuando estábamos pequeños y escuchábamos “toma tus vitaminas”, probablemente queríamos salir corriendo. Pero, la buena noticia es que la mayoría de los alimentos que contienen vitaminas antioxidantes son deliciosos.

Tu dieta puede contener suficientes frutas y verduras ricas en antioxidantes, incluyendo las bayas, las zanahorias, la espinaca verde y las frutas cítricas. Estos alimentos ricos en vitaminas controlan la formación de radicales libres.

Por supuesto, también se puede complementar una alimentación balanceada con suplementos vitamínicos y/o productos que contengan Vitamina C y E para apoyar el cuidado diario de la piel, ya que contienen ingredientes con propiedades antioxidantes.

¿Por qué la Vitamina C?

La Vitamina C se utiliza en las estructuras vivas de la piel. Cuando lees las etiquetas de los productos, no te sorprendas si no ves la Vitamina C en la lista. Puede estar incluido como ácido ascórbico, ascorbato de tetrahexildecilo, fosfato de ascorbilo sódico, así como en otras formas.

¿Por qué la Vitamina E?

La Vitamina E se considera uno de los antioxidantes más populares que existen y también puede proporcionar algunos beneficios maravillosos para la piel. Nuevamente, puede que no veas la Vitamina E en las etiquetas de los productos, pero si ves tocoferoles y tocotrienoles, sabes que los productos contienen Vitamina E.

No somos aficionados de los radicales libres

Hemos escuchado mucho acerca de los radicales libres. ¿Qué son? Los radicales libres son moléculas inestables con solo un electrón, haciéndolos susceptible a la oxidación.

¿Parece complicado? Todo lo que realmente necesitas saber es que la formación de radicales libres ocurre en las células del cuerpo todo el tiempo. Es normal. La exposición a la contaminación del aire, al tabaco o a los pesticidas pueden provocar la formación de radicales libres, y estos también se producen como parte del metabolismo diario.

Efectivamente, el cuerpo produce radicales libres. Estos son los radicales libres que se pueden combatir con los antioxidantes que encontramos en nuestra alimentación porque se pueden usar en los tejidos vivos de la piel. La buena noticia es que tienen enemigos en forma de antioxidantes, haciendo que las vitaminas antioxidantes y los alimentos ricos en antioxidantes sean una opción ideal para el cuerpo, y por supuesto, para la piel.

Para ayudar a disminuir el efecto de los radicales libres en las capas superficiales de la piel, puedes establecer un régimen diario de cuidado de la piel que incluye productos para limpiar, nutrir y proteger la piel. Selecciona productos que contengan Vitaminas antioxidantes C y E, ya que podrías obtener ayuda para disminuir los efectos de los radicales libres.

Haz el esfuerzo de no salir sin antes aplicarte una protección solar adecuada según tu tipo de piel, como por ejemplo un producto FPS 30. También, incluye una alimentación balanceada que contenga alimentos ricos en antioxidantes. Estos pasos sencillos te podrán ayudar para tener una piel visiblemente más saludable.